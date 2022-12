Deutscher Wetterdienst warnt vor Eisregen: Glatteis kann Zeitungszustellung gefährden

Im Nordwesten Bevor milderes Wetter aufzieht, wird es noch mal ungemütlich in der Region. In der Nacht zum Montag soll es nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei Tiefstwerten von bis zu minus 3 Grad zu Eisregen mit erheblicher Glatteisbildung kommen. Wegen des Wetters kann es am Montagmorgen im gesamten Verbreitungsgebiet zu Verzögerungen bei der Zustellung der gedruckten Nordwest-Zeitung kommen. Alle Abonnenten können sich kostenlos für unser ePaper freischalten.

Nach dem winterlichen vierten Adventswochenende beginnt die neue Woche mit einer gefährlichen Wetterlage: In der Nacht zum Montag und am Montagvormittag kommt milde Luft mit Regen von Westen her ins Land. Der Regen fällt auf die durchgefrorenen Böden, es droht gefährliches Glatteis.

Kurz vor Mitternacht erreicht der Regen laut DWD den äußersten Westen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und breitet sich in den folgenden Stunden nach Osten aus. „Die Mitte und der Norden werden am Morgen erreicht - ausgerechnet zum Anrollen des Berufsverkehrs“, sagte Sonja Stöckle von der DWD-Wettervorhersagezentrale.

