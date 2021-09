Das bringt der NWZ-Tag: Schule und Coronaschutz - Wie geht das zusammen? Und: Explosion in Riepe

Im Nordwesten Liebe Leserinnen und Leser,

heute beschäftigen sich die Redaktionen der NWZ mit diesen Themen:

Selten stand der Schulstart so im Mittelpunkt des Interesses wie in diesem Jahr. Die zentrale Frage ist: Wie funktioniert der Präsenzunterricht unter Corona-Bedingungen? Wir sprechen mit Beteiligten aus dem ganzen Verbreitungsgebiet.

Dazu passend haben die Kollegen in Brake mal mit einem Logopäden darüber gesprochen, ob das Masketragen Auswirkungen auf die Sprachentwicklung bei kleinen Kindern hat.

Gerade während der Corona-Pandemie ist Jens Spahn zu einer zentralen Figur in der Bundespolitik geworden. Heute ist der Gesundheitsminister in der Region unterwegs und macht Halt in Cloppenburg und Ganderkesee. Wir sind mit Reportern vor Ort und schauen, was dort über den üblichen und erwartbaren Wahlkampf hinaus so passiert.

Um sich für sein großes Ziel – das Durchschwimmen des Ärmelkanals – vorzubereiten, wollte der Schortenser Bademeister Marc Philipp Kraus vor wenigen Tagen fast 15 Kilometer vom Leuchtturm Mellumplate nach Hooksiel schwimmen – als Gegner hatte er aber für sich unüberwindbare Wellengänge und seinen eigenen Kopf. Wie das Abenteuer ausgegangen ist, hat er meiner Kollegin Chihuahua Schombel erzählt.

Durch eine Explosion wurden Anwohner der Friesenstraße in Riepe in der Nacht zu Donnerstag unsanft geweckt. Der Grund: Unbekannte sprengten einen Sparkassen-Geldautomaten. Was genau passiert und kaputtgegangen ist, weiß mein Kollege Aike Sebastian Ruhr.

Im NWZ-Talk haben sich am Mittwochabend bereits zum dritten Mal die Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters in Oldenburg verbal duelliert. Dabei ging es um die Themenkomplexe Freizeit und Leben sowie Familie und Betreuung. Die Kollegen um Redaktionsleiter Markus Minten analysieren heute, wer sich wie geschlagen hat. Wer die Diskussion gestern verpasst hat und nochmal reinschauen will, kann das hier:

Und dann ist da noch der Fußball: Am Abend bestreitet Hansi Flick sein erstes Länderspiel als Nachfolger von Jogi Löw. Hoffen wir mal, dass das Spiel der Nationalmannschaft dann wieder etwas ansehnlicher wird. Wir drücken die Daumen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Newsletter zur Wahl in Oldenburg erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Wahl in Oldenburg - Wir machen Sie fit! Bestellen Sie jetzt unseren kostenlosen Servicenewsletter, um gut informiert am 12. September Ihre Wahl zu treffen!

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Bestellen Sie jetzt unseren kostenlosen Servicenewsletter, um gut informiert am 12. September Ihre Wahl zu treffen!

Und damit wünsche Ihnen einen schönen Tag

Lasse Deppe