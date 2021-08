Das bringt der NWZ-Tag: Impffrage unter Kollegen - Spender für kleine Liah-Mara gesucht

Im Nordwesten Liebe Leserinnen und Leser,

heute beschäftigen sich unsere Redaktionen mit diesen Themen:

Laschet? Baerbock? Scholz! In den Umfragen steht der SPD-Kandidat von Mal zu Mal besser da. Wir haben darüber auch mit Scholz gesprochen, das Interview lesen Sie im Laufe des Tages hier.

Für das Kitesurfen im niedersächsischen Nationalpark Wattenmeer sollen künftig neue Regeln gelten. Auf einen entsprechenden Kompromiss hätten sich Wassersportverbände, Nationalparkverwaltung und das Umweltministerium nun geeinigt, sagte eine Sprecherin von Umweltminister Olaf Lies der Deutschen Presse-Agentur. Besonders bei vielen Oldenburgern ist dieser Sport ja beliebt. Wir haken an der Küste nochmal nach, wie gut der Kompromiss tatsächlich ankommt.

Dufte Idee: Mülltonnen können mitunter unangenehm stinken. Alexander Hergert aus Elsfleth hat diesem Problem den Kampf angesagt. Mit seinem speziellen „Duschwagen“ reinigt er die Behälter umweltfreundlich. Mein Kollege Nicolas Reimer hat sich das mal angesehen.

Die siebenjährige Liah-Mara ringt um ihr Leben. Die kleine Emderin leidet an einer seltenen, genetisch bedingten Funktionsstörung des Immunsystems (HLH) und benötigt eine Stammzellenspende. „Wir haben uns am Anfang extrem hilflos und ohnmächtig gefühlt“, sagen die Eltern Rainer und Michaela. Jetzt sucht die Familie einen Spender, um die Krankheit besiegen zu können, die vor neun Monaten diagnostiziert wurde. Günther Meyer aus unserer Auricher Redaktion erzählt, wie die Aktion „Fishing for Liah-Mara“ die Rettung sein könnte.

In Deutschland gibt es keine Impfpflicht. Dieser bislang unumstößliche Grundsatz steht zunächst einmal über allem. Und doch wird die Frage, was Geimpfte dürfen und Nicht-Geimpfte eben nicht, noch eine Menge Fragen aufwerfen – unter anderem vor den Arbeitsgerichten. Denn wie soll ein Arbeitgeber mit einem Mitarbeiter umgehen, der sich partout nicht impfen lassen will oder es aus gesundheitlichen Gründen auch lieber lassen sollte? Der Frage geht heute mein Emder Kollege Jens Voitel nach.

In Oldenburg haben am Mittwoch die sechs Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters bei uns im Verlagshaus diskutiert, wir haben im Livestream übertragen. Vor allem das Thema Bauen und Wohnen sorgte für Kontroversen. Die Kollegen der Stadtredaktion arbeiten das noch einmal für Sie auf. Den Stream kann man hier noch nachschauen.



Lasse Deppe

Mitglied der NWZ-Chefredaktion