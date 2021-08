Das bringt der NWZ-Tag: Islamfeindliche Plakate in Garrel - Und: Mehr Übergriffe in Sander Disco

Im Nordwesten Liebe Leserinnen und Leser,

mit diesen Themen beschäftigen sich unsere Redaktionen heute:

Nach dem Untergang ihres Bootes sind zwei junge Segler von einem Marinehubschrauber aus der Nordsee gerettet worden. Ein Mann, der mit ihnen unterwegs war, wurde am Freitagmorgen noch vermisst. Wir berichten aktuell weiter.

Natürlich ist die Lage in Afghanistan auch heute ein großes Thema bei uns: Im Laufe des Tages landen ausgeflogene Soldaten gemeinsam mit Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in Wunstorf bei Hannover. US-Präsident Joe Biden spricht derweil davon, die Terroristen „jagen“ und „bezahlen lassen“ zu wollen. Alexander Will blickt in einem Essay mal 100 Jahre zurück und erklärt, wie Deutschland schon damals in Afghanistan scheiterte.

Was genau ist hier wirklich passiert? Ein Autofahrer wurde im Juli in Linsberg (Ammerland) wegen zu hoher Geschwindigkeit geblitzt. In der Folge kam es direkt vor Ort zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen dem Autofahrer und dem Messbeamten des Landkreises Ammerland. Was sich am Straßenrand genau ereignete, müssen die bereits angelaufenen Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zeigen. Fest steht, bei dem Autofahrer handelte es sich um Jan Reiners, AfD-Kandidat für den Saterländer Gemeinderat und den Kreistag.

Angetanzt, begrapscht und dann von dem zurückgewiesenen jungen Mann mitten auf der Tanzfläche mit einem Faustschlag ins Gesicht brutal niedergeschlagen: Die Geschichte einer jungen Schortenserin, die in einer Sander Diskothek nur fröhlich feiern und sich nicht belästigen lassen wollte, zieht größere Kreise. Etliche junge Frauen berichten von ähnlichen üblen Erfahrungen. Mein Kollege Oliver Braun hakt auch mal nach, warum sich die Polizei so schwer damit tut, die Nationalitäten der mutmaßlichen Täter preiszugeben und über ähnliche Fälle nicht zuverlässig informiert.

Mein Kollege Christopher Hanraets hat am Donnerstagabend mit den beiden Vareler Bürgermeisterkandidaten Torsten Tschigor und Gerd-Christian Wagner im NWZ-Talk diskutiert. Heute analysieren die Kollegen in Friesland, wer sich wie geschlagen und besser argumentiert hat.

Eine spannende Geschichte hat unsere Reporterin Katja Lüers recherchiert: Die siebenjährige Lotta kam als Leo zur Welt. Das Mädchen fühlt sich im biologisch falschen Körper. Lüers hat mit den Eltern darüber gesprochen, wie sie mit der Erkenntnis umgegangen sind und ihrem Kind die nötige Unterstützung gewähren.

„Die Coronalage im Landkreis dynamisiert sich“, sagte Redaktionsleiter Hergen Schelling heute Morgen. Die Redaktion schaut heute, woran es liegt, dass die Inzidenzen jetzt wieder steigen. Dabei haben die Kollegen auch die regionale Impflage im Blick.

In den vergangenen Tagen ist in Garrel ein vermeintlich islamfeindliches Plakat an einer Straßenlaterne vor dem Rathaus aufgehängt worden. In ironischer Weise wird auf dem Plakat gefordert: „Keine weißen Kinder“! Denn die würden jährlich über elf Tonnen CO2 Emissionen verursachen, ein afrikanisches Kind dagegen nur 0,5 Tonnen. Das Plakat, das lediglich ausgedruckt und einlaminiert wurde, hing an einer Laterne auf dem Rathausvorplatz an der Hauptstraße. Reiner Kramer hat mit dem Bürgermeister und der Polizei zum Thema gesprochen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Newsletter zur Wahl in Oldenburg erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Wahl in Oldenburg - Wir machen Sie fit! Bestellen Sie jetzt unseren kostenlosen Servicenewsletter, um gut informiert am 12. September Ihre Wahl zu treffen!

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Bestellen Sie jetzt unseren kostenlosen Servicenewsletter, um gut informiert am 12. September Ihre Wahl zu treffen!

Viel Spaß beim Lesen!

Lasse Deppe