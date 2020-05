Kosmetiker machen sich für ihre Branche stark

Unter dem Motto „#diebeautybranchestehtauf“ haben am Samstag Kosmetikerinnen und Kosmetiker auf dem Schlossplatz demonstriert. Sie forderten unter anderem eine einheitliche Ausbildung und das Schützen ihrer Berufsbezeichnung. Bislang kann sich jeder ohne Nachweis der entsprechenden Qualifikation in dieser Branche selbstständig machen. Die Folgen seien zum Beispiel Unsicherheiten bei den Kunden und Lohndumping bei vielen ungelernten Kräften in der Branche.

Ebenfalls am Samstag demonstrierten nach Polizeiangaben rund 140 Menschen nach einem Aufruf von Seebrücke, Klimakollektiv und Fridays for Future. Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages forderten sie die Evakuierung der Flüchtlingslager in Griechenland und eine Änderung der aktuellen Flüchtlingspolitik.. BILD:

