App-Registrierung

Markus Minten über digitale Einlasskontrolle

Ja, es ist wieder ein Stückchen mehr „Big Brother“. Ich vertraue meine Daten einem Anbieter an, von dem ich bestenfalls die Bewertungen anderer Nutzer kenne.

Aber mal ehrlich: Sind Name, Anschrift, Telefonnummer sowie Geburtsdatum wirklich noch geheim? Das eine ist meist im Telefonbuch analog und digital zu finden, das andere über Facebook und Co. schon tausendfach verbreitet. Nein, ich bin nicht vollkommen sorglos im Umgang mit persönlichen Daten, aber realistisch. Schließlich gebe ich dieselben Daten seit geraumer Zeit reihenweise auf Zetteln an, von denen ich auch nicht weiß, was mit ihnen geschieht. Und sollte es gelingen, zu bündeln, was derzeit überall auf unterschiedliche Art und Weise nötig ist, bedeutete dies für mich zumindest einen gewissen Komfortgewinn.

Einen Haken hat das System dann aber doch: Es kommt ein paar Wochen zu spät. In der „heißen Phase“ hätte es die ein oder andere Wartezeit deutlich verkürzen und jede Menge Unmut der Wartenden verhindern können.

Wolfgang Alexander Meyer über Einlasskontrolle

Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es fast schon zum Trend geworden ist, seine persönlichen Daten überall und zu jeder Zeit herauszugeben. Schon nach kurzer Zeit haben sich die meisten Menschen zum Beispiel daran gewöhnt, dass man die kleinen Zettel mit Namen und Anschrift im Lokal ausfüllen muss, wenn man etwas essen möchte. Und jetzt der nächste Schritt: Wer Angehörige im Krankenhaus besuchen will, kann sich Wartezeit ersparen, wenn die persönlichen Daten bei einem Anbieter hinterlegt werden, von dem ich bestenfalls die Bewertungen anderer Nutzer kenne, wie es mein Kollege so schön gesagt hat. Persönliche Daten gehören meiner Meinung nach aber nicht in die elektronische Kartei eines solchen Anbieters.

Man muss genau aufpassen und abwägen, wem und in welcher Situation man seine Daten zur Verfügung stellt. Im Zweifel denke ich, dass es klüger ist, ein Mal mehr zu Stift und Papier zu greifen oder einige Minuten Wartezeit zu investieren, als in irgendeinem Werbeverteiler zu landen und mit „personalisierter“ Werbung bombardiert zu werden.

