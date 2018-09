Bürgerfelde In die Natur gehen, tief durchatmen, einfach mal eine Blume intensiv betrachten, den Schein der Sonne oder auch Regentropfen bewusst auf der Haut spüren: Das und vieles mehr wird heute gestressten Menschen geraten, um zu sich selbst zu finden, etwas für die Gesundheit zu tun mit ganz simplen Mitteln. Im Wald spazieren heißt jetzt auch „Waldbaden“. Ganz was Neues? Nein, eigentlich alte Kamellen. Denn Licht, Luft, Sonne und Wasser zur Hebung der körperlichen und geistigen Kräfte zu nutzen, das macht man im Naturheilverein Prießnitz Oldenburg schon seit 125 Jahren. Und damit lag der Verein auch 1893 bei seiner Gründung voll im Trend der Zeit.

Ein paar Zahlen und Fakten „Der Naturarzt" heißt die Zeitschrift des Bundes der Vereine für Gesundheitspflege und für arzneilose Heilweise, in dessen Ausgabe vom März 1893 der Beitritt des „Prießnitzverein" als Ortsverein des „Deutschen Bundes für naturgemäße Lebens- und Heilweise" zu finden ist. Vorsitzender ist Postsekretär a. D. Wieting. Im Vereinsregister des Amtsgerichts Oldenburg ist der Verein inklusive Satzung unter der Nr. 16 am 10. Februar 1903 eingetragen. Ein älteres Register vor 1903 ist nicht vorhanden. 1903 erwirbt der Verein, der sich ab 1935 Naturheilverein Prießnitz Oldenburg nennt, das 4000 m² große Grundstück am Melkbrink 42 für ein Licht-Luft-Bad; 1913 wird ein Waldgelände in Streek/Sandkrug gekauft für eine Walderholungsstätte (Verkauf in den 1950er Jahren). Ab 1951 baut man am Melkbrink das Saunagebäude.

Der heutige Vorsitzende Dieter Stephan blättert gern zurück in die Historie des „Prießnitzvereins“. Der 77-Jährige hat sich sogar – leihweise – das Sammelband des Deutschen Naturheilbundes aus dem Archiv in Pforzheim schicken lassen, in dem der Beitritt des Oldenburger Vereins in der Zeitschrift „Der Naturarzt“ von 1893 festgehalten wurde. Er legt Kopien aus alten Büchern vor, in denen Behandlungsmethoden des „Wasserdoktors“ Vincent Prießnitz (1799-1851) in Zeichnungen dargestellt werden. Der Namensgeber des Vereins war ein heilkundiger Landwirt, der zunächst bei sich selbst Rippenbrüche mit eng anliegenden, in Wasser getauchte Tücher behandelte und mit diesem „Prießnitz-Umschlag“ später auch andere Menschen. Auch Sebastian Kneipp erfuhr die von Prießnitz begründete Wasserkur am eigenen Leib und entwickelte sie selbstständig weiter. Kneipp-Anwendungen gibt es übrigens heute noch im Naturheilverein Prießnitz.

Dessen Anliegen bestand bei seiner Gründung zunächst darin, die Menschen über volksverständliche Heilweisen zu informieren und sie auch ganz praktisch anzuwenden. Deshalb erwarb der Verein im Jahr 1903 das 4000 m² große Grundstück am Melkbrink 42. Ein Licht-Luft-Bad wurde dort errichtet – für Damen und Herren getrennt. Und für Kinder gab es Spielgeräte. Im 2000 m² großen Garten, der von außen nicht einzusehen ist, kann man noch heute Sonne und Luft genießen. Meist nach dem Saunagang. Das „Schwitzbaden“ wurde erst später ernstgenommen.

1950 stellte der Verein beim Stadtbauamt Oldenburg einen Bauantrag für ein Saunagebäude. Ab 1951 konnte dann am Melkbrink geschwitzt werden. Es kam immer wieder zu Modernisierungen, Verbesserungen und Umgestaltungen. Seit 2010 gibt es auch eine Bio-Soft-Sauna mit wechselndem Farblicht, Aromaduft und einer Lüftung, die immer für frische Atemluft sorgt.

„Hier kann man vollständig relaxen“, schwärmt Dieter Stephan. Mitglied sein müsse man dafür übrigens nicht. Zurzeit habe der Naturheilverein Prießnitz 117 Mitglieder. „Altersgruppe zwischen 68 und 93 Jahren“, sagt der 77-Jährige. „Die Jugend kommt nicht nach. Die geht ins Fitnessstudio und dort dann in die Sauna“, weiß der Vorsitzende. Das sei aber doch mit der heilsamen Entspannung beim Baden in Luft und Licht nicht zu vergleichen.