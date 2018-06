Haareneschviertel Ein paar alte Fotos wollten sie sammeln zum Straßenfest und dazu vielleicht einen kurzen Abriss zur Geschichte ihres Viertels erstellen. Davon erzählten die Bewohner der Brüderstraße im März in der NWZ. Allerdings rechneten sie nicht damit, dass ihr kleines Projekt so eine große Resonanz auslösen würde.

„Nach dem Artikel haben sich viele frühere Anwohner gemeldet, die heute ganz woanders leben, aber über Freunde oder Verwandte von unserer Idee erfahren haben“, berichtet Udo Harenbrock, einer der Initiatoren. Aus Köln, Hamburg oder Frankfurt trudelten daher Fotos und Erlebnisberichte ein.

Mit einem internen Straßenfest, dem eigentlichen Anlass für das ganze Vorhaben, feierten die Anwohner am Wochenende nun das Ergebnis ihrer Arbeit: Ein 176 Seiten starkes Buch über die 155-jährige Historie der Brüderstraße mit Steckbriefen und Geschichten aller Häuser, Erzählungen heutiger und früherer Bewohner sowie jede Menge Fotos ist entstanden.

Dazu gibt es – als kreative Form, die Ergebnisse öffentlich aufzubereiten – eine Ausstellung mitten in der Straße. Dafür haben die Anwohner alte Fotos auf große Folien drucken lassen und diese dann in die Fenster der dazugehörigen Häuser geklebt. Voraussichtlich bis September hat jeder Besucher der Brüderstraße nun die Chance, etwas über die Entwicklung dieses Viertels zu erfahren. In jedem Foto-Fenster hängt auch ein QR-Code, über den man mit dem Smartphone auf eine erklärende Internetseite gelangt, die extra zu diesem Zweck erstellt worden ist.

Zu lesen gibt es zum Beispiel Erinnerungen an ein verheerendes Feuer im Jahr 1959. „Beim großen Brand der Spedition Deus landeten zwei Bodenteile der explodierten Propangasflaschen direkt neben meinem Bett“, liest man in der Erzählung von Jürgen Boom. Auch die Entwicklung der Bahn rund um den Pferdemarkt ist ein großes Thema; ebenso natürlich die Geschichte der Namensgeber der Straße, der Brüder Julius und Heinrich Harbers.

Die erste Auflage des Buchs über die Brüderstraße von 100 Stück war bereits während des Straßenfestes fast komplett vergriffen. Ein Nachdruck soll in Kürze erscheinen. Die Exemplare stehen dann in einem öffentlichen Kasten an der Brüderstraße 6 (gern gegen eine Spende) bereit. Auf Anfrage sind zudem Führungen möglich. Interessierte können sich melden unter mail@florian-rommerskirchen.de.

Patrick Buck https://www.nwzonline.de/autor/patrick-buck Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2114 Lesen Sie mehr von mir

Weiter Infos gibt es unter www.bruederstrasse-oldenburg.de