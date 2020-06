Gastronomie: „bei Beppo“ lebt die Tradition weiter

Haareneschviertel Die Tradition lebt, und das in doppelter Hinsicht: Erstens wird das „Beppo“ an der Auguststraße noch im Juli wiedereröffnen und zweitens ist Nils Unger der neue Wirt.

Unger, da war doch was? Richtig, sein Vater Horst hat von 1981 bis 1991 in der Eckkneipe mit absolutem Kultcharakter hinter der Theke gestanden und das Bier gezapft. Horst Unger ist mittlerweile 75 Jahre alt, Sohn Nils 43. Er wurde geboren, als Werner Brehm noch die Geschäfte führte. Brehm war bis zur Pensionierung Polizist, erzählt Horst Unger.

Kolonialwarenladen

Die Eckkneipe mit angeschlossenem Kolonialwarenladen (oder andersrum) an der Auguststraße 57 gibt es seit 1881 und hatte nach dem Zweiten Weltkrieg nur ein paar Stammgäste aus der Nachbarschaft, die sich zu Korn und Bier abends an der Theke trafen. Auch die Arbeiter der Bavaria-Brauerei an der Ziegelhofstraße vor dem heutigen Edeka-Markt kehrten nach der Schicht dort ein. Brehm war auf der Suche nach einem Namen für seine Kneipe. „Nenn’ sie doch Beppo, nach dem Schauspieler Beppo Brem“, schlug ein Gast vor. Der wurde zwar ohne „h“ geschrieben, aber egal.

Bekannter Schauspieler

Und so geschah es, die Kneipe heißt bis heute so. Viel verändert hat sich darin nicht, erzählt Horst Unger weiter. Die Gäste wünschen keine großartigen Neuerungen, schätzt er die Lage durchaus realistisch ein. Ihren Ruf als Kommunistenkneipe erarbeitete sich das „bei Beppo“ in einer Zeit, als politisch links orientierte Menschen in den 70er-Jahren mit Berufsverboten belegt wurden. Nach einem gemeinsamen Beschluss der Ministerkonferenz und dem damaligen Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) wurde im Februar 1972 der sogenannte Radikalenerlass bekanntgegeben.

Brehm stellte der DKP-Ortsgruppe Stadtmitte einen Raum für die Versammlungen zur Verfügung. „Keiner ließ uns in Oldenburg sonst rein“, erzählt Horst Unger, der im Haareneschviertel in der Nachbarschaft wohnte, DKP-Mitglied war, und auch heute noch dort lebt. „Von der Auguststraße aus sollte nun der Einfluss der bürgerlichen Kräfte in unserem Land eingedämmt werden“, heißt es auf der Homepage der Kneipe. In den 80er-Jahren, als sich die Schwulen- und Lesbenbewegung formierte, war es wieder das „bei Beppo“, in dem sie sich treffen und organisieren konnte.

Als Brehm 1981 „bei Beppo“ an Unger übergab, geschah das gegen den entschiedenen Widerstand des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Oldenburg. Der Kommunist Unger sollte keine Kneipe führen, hieß es, das schädige den Ruf. Brehm scherte sich darum nicht, er wollte das Geld fürs Inventar bekommen, und auch dem Vermieter war es ehr wichtig, regelmäßig und zuverlässig die Pacht zu erhalten.

Treffpunkt für alle

Das „bei Beppo“ boomte fortan. Hier trafen sich die Nachbarn, Vertreter der Bürgerinitiativen, Notare, Rechtsanwälte und Richter, Banker, Gewerkschafter, Parteien aller Couleur und nicht zuletzt die Kollegen vom NDR und der NWZ. Eine Eckkneipe im Viertel eben. Das will und wird sie bald wieder sein.

Ach ja, zum Schluss: Eine revolutionäre Neuerung gibt’s dann doch noch. Das Rauchen im Gastraum ist nicht mehr erlaubt. Dafür wird die ehemalige Toilette hergerichtet, quasi als Raucherstübchen. Die Älteren unter uns werden sich erinnern; Rinne für die Herren, Kloschüssel für die Damen, zwar durch eine Spundholzwand getrennt und abschließbar, aber in einem Raum – andere Zeiten eben.

Und der Geruch darin damals? Na ja ..