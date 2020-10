Weser-Ems-Hallen Oldenburg: Hochzeitsmesse unter besonderen Bedingungen

Oldenburg Trotz Corona-Pandemie ist die Hochzeitsmesse in den Oldenburger Weser-Ems-Hallen am Samstag gut angelaufen. Die 43 Aussteller zeigten sich zufrieden und glücklich über die vielen interessierten Besucherinnen und Besucher. In deren Augen habe die Messe trotz dieser außergewöhnlichen Zeiten nichts an dem besonderen Flair eingebüßt. Die Veranstalter mussten die Messe angesichts der Pandemie mit Besucherbeschränkungen und Hygienevorschriften erstmals in abgespeckter Form mit nur etwa halb so vielen Ausstellern wie sonst üblich anbieten.

Geöffnet ist die Hochzeitsmesse am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Oktober, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro. Es gibt limitierte Tickets für verschiedene Zeitfenster nur online unter www.nordwest-ticket.de/thema/hochzeitsmesse-oldenburg

