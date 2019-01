In guter Gesellschaft

Das Programm

1885 wurde die Goethe-Gesellschaft in Weimar gegründet. Die Oldenburger „Dependance“ entstand am 12. Dezember 1986, also rund ein Jahrhundert später. 2500 Gesellschafts-Mitglieder werden heute in aller Welt gezählt: 40 internationale Goethe-Gesellschaften sind registriert, 57 selbstständige Ortsvereinigungen gibt es bundesweit.

Die Veranstaltungen der hiesigen Ortsvereinigung, in der Regel einmal im Monat, sind öffentlich – eine Anmeldung ist aus logistischen Gründen in den meisten Fällen erforderlich. Für Mitglieder ist der Eintritt frei. Gäste zahlen 5 (erm. 2,50) Euro. Der Jahresbeitrag für eine Person liegt bei 40 (erm. 20) Euro, Familienmitgliedschaften kosten 60 Euro für zwölf Monate.

Ein Lesekreis (für Mitglieder) trifft sich an jedem ersten Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Thye am Schlossplatz. Für den 7. Februar wird bereits die Präsentation der neuen historisch-kritischen Ausgabe von „Faust“ angekündigt – an dieser hat die Ortsvereinigungs-Vorsitzende Dr. Katrin Henzel über viele Jahre aktiv mitgearbeitet.

In diesem Jahr wird es erstmals ein „Sommer-Gartenfest“ am 28. August geben. Grund dafür ist Goethes Geburtstag – der jährt sich zum 270. Mal.

Nächster Termin ist die Vortragsveranstaltung „Hans Christian Andersen – Poet mit Feder und Schere“ am Mittwoch, 16. Januar, um 19 Uhr in der Landesbibliothek. In Kooperation auch mit der Bibliotheksgesellschaft gibt es dann ein „Portrait in Wort, Bild und Musik“ mit Detlef Stein und Joke Flecijn am Cello.

Eine Tagesexkursion in die Kunsthalle Bremen zum gleichen Thema folgt am 26. Januar, die Teilnahmegebühren (für Busreise, Eintritt und Führung) betragen 25 Euro. Anmeldung unter Telefon 50 5 01 80 (Landesbibliothek). Viele weitere Termine zu Heine, Jaspers, Clara wie Robert Schumann, Kant, Schiller und eben Goethe schließen sich an.