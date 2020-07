Interview Mit Dem Oldenburger Pfarrer Christoph Sibbel: Wer geht eigentlich heutzutage noch in die Kirche?

Frage: Die Mitgliedszahlen in der katholischen Kirche sinken. Ist dies eine logische Konsequenz aus dem Missbrauchsskandal?

Pfarrer Sibbel: Sicherlich auch. Das sind sehr schlimme Vorfälle. Das bringt die Leute zum Nachdenken. Das Vertrauen ist bei manchen weg. Ich glaube das hat sehr viel zerstört. Trotzdem ist dies nicht der einzige Grund für den Rückgang der Mitgliedszahlen. Die fallende Tendenz gibt es bereits seit den 1950er Jahren.

Frage: Warum sollte ich als junger Mensch in die Kirche gehen?

Sibbel: Dazu sollte man sich die Frage stellen, woran man glaubt. Viele Menschen sind in ihrem Leben auf der Suche nach Inhalten. Und ich glaube, dass die katholische Kirche durchaus viel zu sagen hat. Dies sollte unsere Kirche ruhig mit mehr Begeisterung nach außen tragen.

Frage: Mit Blick auf die amerikanischen Kirchengemeinden. Warum wird eigentlich kein Hip-Hop in der Kirche gespielt?

Sibbel: Ich glaube es liegt nicht am Musikstil. Wir hatten auch schon Jugendbands bei uns. Außer vielleicht Gangster-Rap ist die Kirche für jeden Musikgeschmack offen. Das Bild der amerikanischen Kirchen, welches im Fernsehen gezeigt wird, ist in der Realität etwas anders. Außerdem glaube ich, dass es für die Menschen hier bei uns eher ungewohnt ist, in der Kirche zu tanzen.

Frage: Was ist in der St.-Josef-Pfarrgemeinde geplant, um weitere Mitglieder zu gewinnen oder wenigstens die bisherigen Mitglieder zu halten?

Sibbel: Bei uns gibt es immer wieder neue Aktionen, beispielsweise die „Lange Nacht der Kirchen“ oder einen Schöpfungstag im botanischen Garten. Es geht vor allem darum, unsere christliche Botschaft nach außen zu bringen. Auch das Internet hilft uns dabei. Jedoch gibt es kein Patentrezept, wie man neue Mitglieder bekommt.

Frage: Welchen Anteil trägt die Corona-Krise am Mitglieder-Rückgang?

Sibbel: Ich glaube nicht, dass diese Pandemie hauptsächlich für den Rückgang verantwortlich ist. Bei uns in der Kirchengemeinde hat sich viel eher die Frage gestellt: Wie gehen wir mit der Krise um? Ich denke, dass die Corona-Krise keine Bestrafung ist, sie ist jedoch ein herber Schlag.

Der Gottesdienst wurde zwischenzeitlich nur stellvertretend gemacht, die Gruppen konnten sich (und können sich teilweise nach wie vor) nicht treffen und einige Besuche fielen aus.

Besonders bitter ist es für die Chöre, die in der heutigen Zeit nicht zusammen singen konnten. Für einen unserer Chöre hat die Corona-Krise die Arbeit quasi ganz beendet. Die Mitglieder würden sich zwar gerne treffen, aber je länger es dauert, desto schwieriger wird es.

Frage: Fällt es Ihnen als Pfarrer besonders schwer auf die menschliche Nähe zu verzichten?

Sibbel: Ich bin diese Situation so nicht gewohnt. Das Nähe zeigen, beispielsweise in Form eines Handschlags, mus leider ausfallen. Das fehlt schon. Allerdings versucht man es trotzdem, Menschen nahe zu sein.

Frage: Mit Filmen wie „Die zwei Päpste“ oder Serien wie „Preacher“ und „Fleabag“ wird häufig ein anderes Bild eines Geistlichen gezeigt. Wie wichtig ist es für die Kirche in Filmen aufzutauchen?

Sibbel: Es ist wichtig sich zu präsentieren. Viele Menschen haben sonst ja nicht so häufig Kontakt zu einem Pfarrer. Ich persönlich habe keinen Netflix-Account, aber von einigen Auftritten bekomme ich dann schon etwas mit. Mich stört dann manchmal die Umsetzung. Oft werden die Pfarrer sehr klischeehaft inszeniert. An dieser Stelle wünsche ich mir bessere Medienberater. Denn nur überdreht hilft uns ja auch nicht weiter.

Frage: Die erste Hälfte des Jahres 2020 ist vorbei. Dieses Jahr ist schon sehr besonders, zumindest in gewisser Hinsicht. Was wünschen Sie sich für die zweite Jahreshälfte?

Sibbel: Dass möglichst schnell ein Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden wird. Ein Weg zurück ins normale Leben wäre schön. Wir sollten den besonders stark betroffenen Ländern helfen. Dennoch kann man auch etwas Positives aus der Krise mitnehmen: Wir schaffen es nur gemeinsam wieder heraus und können auch die Klimakrise nur gemeinsam bewältigen.