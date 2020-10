Interview mit Germanistin: Keine Angst vor Plattdeutsch

Keine Angst vor Plattdeutsch. Selbst wer die Sprache nie gelernt hat, kann sich an der niederdeutschen Literatur freuen. Niederdeutsch ist zwar vor allem eine gesprochene Sprache, aber sie braucht zum Überleben ihre Literatur. Das sagt die Germanistin Doreen Brandt, die mit dem Wintersemester eine neue Professur für niederdeutsche Literatur an der Universität Oldenburg angetreten hat.

Frage: Frau Brandt, sind Sie selbst mit Niederdeutsch aufgewachsen?

Frage: Niederdeutsch war früher die Sprache Norddeutschlands, wird aber immer mehr durch Hochdeutsch verdrängt. Wie sehen Sie die Perspektive für die Fortexistenz?

Brandt: Es gibt die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen von 1992, der sich die norddeutschen Bundesländer angeschlossen haben. Sie haben sich dazu verpflichtet, Niederdeutsch als Regionalsprache im Norden zu erhalten und zu fördern und dafür die notwendigen Strukturen zu schaffen. Deshalb gibt es Niederdeutsch an den Schulen und an den Universitäten. Gleichzeitig stimmt es, in der Alltagskommunikation ist das Niederdeutsche rückläufig. Ich habe auch gelesen, dass viele Autoren, die auf Niederdeutsch schreiben, schon über 50 sind. Bei der jungen Generation ist die Frage, ob sie Niederdeutsch als Teil ihrer Herkunft, ihrer Region ansehen. Und ob sie das Niederdeutsch, das sie in der Schule lernen, dann in den Alltag übernehmen.