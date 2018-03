Frage: In den vergangenen Monaten lief In den vergangenen Monaten lief ein Mediationsverfahren zwischen den Führungskräften der Museen und Ihnen. Was war der Anlass?

Deufel: Bereits in der Ausschreibung für die Stelle der Amtsleitung hat sich abgezeichnet, dass es einen Veränderungsprozess geben soll. Zum Beispiel war ein Konzept zur Neuausrichtung der Häuser gefordert, eine Öffnung für neue Besuchergruppen. Das erfordert in Teilen eine neue Herangehensweise und ein neues Denken, was ein Museum ist und was es künftig sein soll. In solchen Veränderungsprozessen kommt es immer wieder zu Reibungen. In der Mediation ging es um einen Austausch über die unterschiedlichen Denkstrukturen und über die Ziele, die mit der Veränderung verbunden sind. Diese Ziele sind mit meiner Aufgabe verbunden.

Dr. Nicole Deufel ,(43), leitet seit 2016 das Amt für Museen, Sammlungen und Kunsthäuser der Stadt. Die Kulturwissenschaftlerin war zuvor für eine Unternehmensberatung im Kultur- und Museumsbereich in Schottland tätig.

Frage: Und woran ist die Mediation gescheitert?

Deufel: Sie ist nicht gescheitert! Das ist mir ganz wichtig. Wir haben uns auf einen Prozess geeinigt und den durchgeführt. Ein Termin stand aus. Gemeinschaftlich haben wir entschieden, dass wir den nicht mehr brauchen und mehrheitlich hatten wir das Gefühl, jetzt die Pause-Taste drücken zu wollen. Es war kein Scheitern – deshalb gab es auch kein Krisengespräch beim Oberbürgermeister....

Frage: ... sondern?

Deufel: ... dieses Gespräch hatte nichts mit der Mediation zu tun. Der Oberbürgermeister ist auch Kulturdezernent. Die Ziele, die ich angesprochen habe, sind auch die Ziele des Dezernenten. Und er hat uns eingeladen zu einem Austausch über diese Ziele. Das war ein sehr offener und auch für alle noch einmal sehr klärender Austausch.

Frage: Wie klappt die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der Leitung der drei Häuser?

Deufel: Wir haben eine klare Arbeits- und Zielsetzungsgrundlage. Wir arbeiten eigentlich sehr, sehr eng zusammen. Es gibt zum Beispiel ein schönes Projekt im Horst-Janssen-Museum zum 20-jährigen Bestehen und zur Weiterentwicklung des Hauses. Wir treffen uns regelmäßig – dasselbe gilt für die anderen Fachdienstleiter. Wir haben einen sehr engen Austausch, aber die Fachdienstleitungen arbeiten auch sehr frei. Sie setzten zum Beispiel Akzente im Ausstellungsprogramm, nach Rücksprache mit mir.

Frage: Sie haben bisher weder in einer Behörde gearbeitet noch in einer Stelle mit Führungsverantwortung. Ist das aus Ihrer Sicht ein Defizit?

Deufel: Ich muss Sie korrigieren. Ich habe schon in zwei Kommunalverwaltungen gearbeitet und in beiden auch als Führungskraft. Die letzte war die Stadt- und Landverwaltung von Saint Albans in Großbritannien. Und zuvor im Landkreis Blaenau Gwent. Auch beim National Trust for Scotland habe ich als Führungskraft gearbeitet.

Frage: Welche Ihrer Erwartungen an die Stelle haben sich erfüllt, welche nicht?

Deufel: Die Häuser sind sehr vielseitig, bieten viele Möglichkeiten – und dann das große Projekt für das Stadtmuseum – meine Erwartungen wurden übertroffen.

Frage: Und welche nicht?

Deufel: Meine Rolle wird manchmal verstanden als Direktorin der Museen. Das bin ich nicht, ich bin Amtsleiterin. Eine Direktorin ist diejenige, die ein Team von Kuratoren hat. Mein Führungsteam sind Museumsleitungen. Es gibt von außen zum Teil eine entsprechende Erwartung – aber ich bin nicht die Direktorin. Ich habe nicht so viel Zeit für eigene Ausstellungen; für manche, die von außen schauen, ist das schwierig.

Frage: Wie läuft die Zusammenarbeit mit Sponsoren?

Deufel: Sehr gut. Es gibt sehr engen Austausch mit gegenseitiger Wertschätzung; es gibt überhaupt keinen Grund zur Unzufriedenheit. Das wird mir immer wieder von Sponsorenseite gespiegelt.