Klaus Lage wurde 1950 in Soltau geboren. Nach einer abgebrochenen Ausbildung arbeitete er als Sozialarbeiter. Seine musikalische Laufbahn startete in den 70ern mit dem Berliner Rock-Ensemble. Der Durchbruch gelang dem Quintett 1983 mit dem dritten Album „Stadtstreicher“ und der Single „1000 und eine Nacht“. Zum ersten Schimanski-Kinofilm steuerte Lage den bis heute populären Song „Faust auf Faust“ bei. Seither brachte er zahlreiche Alben – Solo oder mit Bandprojekten – heraus. Lage lebt seit 2008 in Bremen. Seit 2014 ist er ehrenamtlicher Botschafter der Seenotretter.

In Oldenburg ist Klaus Lage am Mittwoch, 27. Februar, 20 Uhr, in der Kulturetage (Bahnhofstraße 11) mit seinem Solo-Programm „Ich bin viele“ zu sehen. Karten gibt es unter Telefon 924800 und über :

www.klauslage.de

https://kulturetage.reservix.de/events