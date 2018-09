München /Oldenburg Für Schausteller ist der Aufbau eines ihrer Fahrgeschäfte auf dem Münchner Oktoberfest wie ein Ritterschlag. Wenn man so will, haben Michael und sein Sohn Robért Hempen diesen Ritterschlag gleich zweimal bekommen. Denn nach 2014 steht ihr „Big Bamboo“ auch in diesem Jahr wieder auf der Theresienwiese in der bayerischen Landeshauptstadt.

„Diesmal aber an deutlich besserer Stelle als vor vier Jahren – auf dem Festgelände an der Matthias-Pschorr-Straße“, freut sich Michael Hempen, der seinen Sohn Robért gemeinsam mit dessen Sohn Charlie, der in Oldenburg zur Grundschule geht, am Wochenende zum Wiesenauftakt in München besucht hat.

Das Erfolgsrezept für das Fahrgeschäft, das Hempens entwickelt haben, klingt einfach: Die karibischen Klänge vermitteln auch bei stürmischen und regnerischem Wetter Südseeflair mit feuchten Wasserspielen, Floßfahrten, Strand- und Urwaldfeeling. Und das kommt bei den Besuchern offensichtlich gut an. 800 000 Euro hat die Familie vor sieben Jahren in das Fahrgeschäft investiert, zwei Mal war es in dieser Zeit auch auf dem Oldenburger Kramermarkt zu sehen. Premiere feierte das „Big Bamboo“ im Juli 2011 auf den Düsseldorfer Rheinwiesen. Es ist 22,5 Meter breit, 13 Meter tief und 16 Meter hoch und wird mit vier Zugmaschinen plus Anhängern und einem Auto plus Anhänger von Volksfest zu Volksfest transportiert. Zweieinhalb bis drei Tage braucht man für den Aufbau.

Nach der Wiesn, die wie der Oldenburger Kramermarkt am Sonntag, 7. Oktober, endet, geht’s fürs „Big Bamboo“ nach Werne an der Lippe zum „Simon-Juda-Markt“, der auch als „Sim-Jü“ bekannt ist. Danach ist die Saison fürs „Big Bamboo“ beendet und es wird in Oldenburg überwintern. Genauso wie die Schaustellerfamilie Hempen, die vor dem wohlverdienten Urlaub noch auf dem Lambertimarkt Feuerzangenbowle ausschenkt.

Michael Hempen wird mit seinem „Big Bamboo – The Game“ nach dem Kramermarkt zum Gallimarkt nach Leer und dann zum Abschluss der Volksfest-Saison zum Bremer Freimarkt ziehen.

Und erst Anfang nächsten Jahres ist dann auch für die Schausteller Urlaubs- und Familienzeit.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Thomas Husmann https://www.nwzonline.de/autor/thomas-husmann Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2104 Lesen Sie mehr von mir

Infos: www.nwzonline.de/ kramermarkt