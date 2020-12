Weihnachten in Oldenburg: Wie feiert eigentlich eine Pastorin?

Ofenerdiek Tagsüber die letzten Vorbereitungen treffen, am Abend das gemeinsame Essen, die Bescherung, das besinnliche Beisammensein: So sieht das Weihnachtsfest für viele aus. Für Aliet Jürgens bedeutet der 24. Dezember jedoch Arbeit. Und davon nicht gerade wenig.

Arbeitsintensiv

Fünf Gottesdienste hält die Pastorin im Oldenburger Stadtteil Ofenerdiek in diesem Jahr am 24. Dezember ab. So ist jedenfalls der Stand vom 23. Dezember (aktualisierte Infos unter www.thomas-kirche.de). Los geht es am Heiligabend für Aliet Jürgens um 14 Uhr. Und auch um 15.30 Uhr, 17 Uhr und 18.30 Uhr, sowie um 23 Uhr lädt sie in die Thomas-Kirche ein. Dafür mussten sich die Kirchgänger anmelden. Die Anmeldungen sind geschlossen. Geschuldet ist dieser arbeitsintensive Tag, wie so vieles in diesem Jahr, der Corona-Pandemie. Normalerweise beschränkt es sich auf zwei Gottesdienste.

Doch wie feiert sie privat? „Die Familie wird dazwischen gesetzt“, sagt die Pastorin. Für die bliebe zwangsläufig weniger Zeit, aber alle seien daran gewöhnt. Immerhin ist Heiligabend stets der Hauptarbeitstag der Pastorin. Auch Aliet Jürgens kennt es nicht anders. „Ich bin selbst in einer Pastorenfamilie groß geworden“, sagt sie. Ihre Familie sei aber in diesem Jahr besonders in ihre Arbeit eingebunden.

Den Weihnachtsbaum schmückt die Familie am 23. Dezember, dazu läuft traditionell der Film „Schöne Bescherung“ mit Chevy Chase. Der 24. Dezember beginnt mit einem Bummel durch die Innenstadt, bevor Aliet Jürgens gegen Mittag ihre Sachen zusammenpackt und sich in Richtung Kirche aufmacht.

Da in diesem Jahr keine Krippenspiele stattfinden werden und nicht gemeinsam gesungen werden darf, wird alles anders aussehen. „Das ist schon abenteuerlich. Ich bin gespannt, wie es sein wird“, sagt Aliet Jürgens.

Nach dem Gottesdienst um 19 Uhr gibt es dann ein gemeinsames Essen im engsten Familienkreis. „Bei uns steht dann auch das Beisammensein im Vordergrund und die Geschenke sind Nebensache“, sagt sie. Ihr Blick wird dabei allerdings auf die Uhr wandern. Denn um 23 Uhr geht es weiter mit der Christmette.

Am ersten und zweiten Weihnachtstag kann es die Pastorin dann deutlich ruhiger angehen lassen und die Feiertage genießen.

Erwartungen für das Fest

Das Weihnachtsfest wird ihrer Meinung nach besonders durch die Musik, die geschmückte Kirche und die Familie. „Manchmal ist es nicht einfach, die Erwartungen der Gemeindemitglieder zu erfüllen – diese Magie zu schaffen“, sagt Aliet Jürgens.

Aber hin und wieder spüre auch sie die Weihnachtsmagie, vor allem in den leisen Momenten. „Diese andächtige Stille, wenn ich etwas vermittle, da spüre ich das besonders“, sagt sie. Noch mehr jedoch, wenn sie ganz alleine in der Kirche ihren Gottesdienst vorbereitet und dabei die Lichter des Tannenbaums strahlen.

Weihnachten ohne Arbeit hat Aliet Jürgens nur zwei Mal erlebt. „Und das war ungewohnt“, sagt sie.