Ohmstede /Donnerschwee Kirchenaustritte, Personalmangel, marode Gebäude: Rosig sieht die Zukunft der evangelischen Kirche ganz allgemein nicht aus. Nun könnte man abwarten und Tee trinken. Aber das wollte man in der Kirchengemeinde Ohmstede auf keinen Fall. In einem zweijährigen Beratungsprozess hat sich der Gemeindekirchenrat auf den Weg gemacht, Weichen so zu stellen, dass die Kirchengemeinde auch zukünftig ein Ort der Gemeinschaft und des lebendigen Glaubens ist.

So wurde beschlossen, nur in der Ohmsteder Kirche am Sonntagmorgen Gottesdienste zu feiern. In der Versöhnungskirche im Stadtteil Donnerschwee gibt es künftig keinen Gottesdienst am Sonntagmorgen, sondern am Sonntagabend ab 18 Uhr. Diese Gottesdienste werden anders sein, als man sie bisher kennt: Ein Mix unterschiedlicher Themen soll dort geboten werden. Im Gemeindezentrum Nadorst werden in Zukunft überhaupt keine Gottesdienste gefeiert. Dort konzentriert man sich auf soziale und diakonische Aufgaben.

Diese neue gottesdienstliche Form wird nach der Winterkirche am Gründonnerstag, 9. April, beginnen.

Drüber hinaus plant die Kirchengemeinde gemeinsam mit der Diakonie, an der Ohmsteder Kirche ein neues Gemeindezentrum mit einem Dorfplatz zu errichten.