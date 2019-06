Ohmstede /Nadorst /Etzhorn /Donnerschwee Die Stadtteile Nord-Ost (also Ohmstede, Nadorst, Etzhorn und Donnerschwee) feiern am Samstag, 29. Juni, von 11 bis 15 Uhr am Flötenteich ihr erstes großes gemeinsames Sommerfest. Unter dem Motto „Der Flötenteich verbindet“ präsentieren sich auf diesem Stadtteilfest viele verschiedene Einrichtungen, Schulen und Vereine aus dem Quartier und gemeinsam gestalten sie rund um den Flötenteich „ein buntes, kulturelles Fest für jung und alt“, wie es heißt.

Das Fest beginnt um 11 Uhr mit einem 30-minütigen ökumenischen Gottesdienst auf der Wiese beim Altenwohnzentrum der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Anschließend wird Oberbürgermeister Jürgen Krogmann das Fest offiziell eröffnen.

Das kulturelle Bühnenprogramm, Vorträge über die Geschichte des Flötenteichs, die vielen Spiel- und Mitmachaktionen, Tanz- und Zirkusvorführungen „machen das vielfältige kreative Potenzial der in diesem Quartier ansässigen Einrichtungen sichtbar“, so die Ankündigung. Außerdem gibt’s Darbietungen auf der Bühne, eine große Hüpfburg für Kinder, Info-, Flohmarkt- und Verpflegungsstände sowie Mitmachaktion. Am frühen Nachmittag um 13.30 Uhr wird Farschid Ali Zahedi (Werkstattfilm) im AWO Altenwohnzentrum Haus am Flötenteich einen Filmvortrag halten.

Die Kulturgenossenschaft Globe, die Polizeiinspektion und die Freiwillige Feuerwehr Ohmstede sind vor Ort, die IGS Flötenteich und die Zirkusschule Seifenblase bieten verschiedene Mitmachangebote an, Fahrräder werden geputzt und Hoverboards wie E-Roller können kostenlos ausprobiert werden. Zum Abschluss des Festes spielt ab 14 Uhr Kinderrockmusiker Markus Rohde mit seiner Band und „wird nicht nur die kleinen sondern auch die großen Gäste in Bewegung bringen“, so heißt es.

Während des gesamten Festes gibt es die Möglichkeit für Privatpersonen, einen Flohmarktstand zu betreiben. Es wird keine Standgebühr erhoben – eine Vorab-Anmeldung im Kulturzentrum Rennplatz, Telefon 38 14 24 oder kulturzentrum-rennplatz@

stadt-oldenburg.de ist jedoch erforderlich.