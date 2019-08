Oldenburg Drei Schläge, dann fließt das Freibier. Zwischen Rathaus und Lambertikirche, vor der Radio-21-Bühne, wird auf ein schönes Stadtfest angestoßen. „Besser könnte das Wetter ja nicht sein“, sagt Oberbürgermeister Jürgen Krogmann. Einen Vorgeschmack hat die Vorhut schon bekommen – am Mittwochabend beim „Kochen am Schloss“. Und jetzt nimmt das Fest auch in der Innenstadt langsam an Fahrt auf: Am Waffenplatz duften schon die ersten Champignons, die Festival-Bühne steht, wie früher umzingelt von Jever-Ständen, unter Hochdruck wird die große Theke der Bruns- und Bestial-Lounge mit Cuba Libre und Caipi bestückt, ein paar Meter weiter reicht Shirley ihre frischen Schmalzkuchen über die Theke und vor dem Rathaus brutzelt die Rostbratwurst. Es dauert nicht mehr lange bis zum Feierabend, dann werden die Leffers-Chefs Ulrich Mann und Sebo Kramer wieder für alle Beschäftigten zum fröhlichen Auftakt frisches Stadtfestbier zapfen und gegenüber werden die neuen Azubis der Volksbank allen Kollegen einen Schnaps spendieren. Auch das ist Unternehmenskultur. In den Zusammenhang passt in gewisser Weise auch die charmante Hommage an Feinkost Klöter im Herbartgang, die kurz danach beginnt: mit Klöter’s Klassikern Kalbsbuletten und Kartoffelsalat aus der Schmitz Brasserie.

Auf der Bühne am Rathaus adelt der OB das Stadtfest angesichts des großen Musikangebots als „richtiges Kulturfestival“. 80 Live-Bands und viele DJs auf 18 Bühnen werden bis Samstagnacht für die Besucher alles geben. Mitorganisatorin Janet Lüschen von E&M-Marketing, das das Stadtfest mit einem zehnköpfigen Team seit Ostern vorbereitet hat, sagt: „Hip Hop, Rock, Metal, Pop, House, ganz viel davon live, jeder findet hier für seinen Geschmack seine Bühne.“ In der Kurwickstraße gibt es erstmals auch Schlager, auf dem Waffenplatz ein junges Musikprogramm, sagt Lüschen.

Bevor der Rock die Bühne am Rathaus erobert, sorgt der 22-jährige Singer und Songwriter Leon Braje aus Hannover für die Musik zur Eröffnung – und schlägt zum Abschluss auch gleich den Bogen zum nächsten Höhepunkt: mit seinem offiziellen Song für das „Erlebnis Turnfest“ vom 20. bis 24. Mai 2020 in Oldenburg – zum ersten Mal wieder seit 20 Jahren, im Stadion, in der Weser-Ems-Halle und in der Innenstadt, mit über 12 000 Teilnehmern und 200 000 Besuchern. Aber erstmal ist Stadtfest – mit 350 000 Besuchern, bis Samstagnacht, und mit „Oldenburg kocht“ sogar bis Sonntag.

Mehr Bilder unter www.nwzonline.de/fotos-oldenburg Mehr Infos unter www.stadtfest-oldenburg.de