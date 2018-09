Oldenburg Vorführeffekt: Einen Tag vor der Eröffnung wollten die Schausteller den Medienvertretern natürlich auch das neue Großfahrgeschäft „Dr. Archibald“ präsentieren. Doch nach einer Gondel musste Patrick Greier entschuldigend den Kopf schütteln. Es hakte noch. Verpatzte Generalproben sollen allerdings Glück bringen.

Dazu muss man wissen, dass diese neue Attraktion in Oldenburg nach der Premiere in Hamburg erst zum zweiten Mal zum Einsatz kommt. Hier hat sich die Routine des Ab- und Aufbaus also noch nicht eingestellt. Bis der Kramermarkt an diesem Freitag um 14 Uhr beginnt, wird alles funktionieren, war sich auch Michael Hempen, Vorsitzender des Oldenburger Schaustellerverbandes, sicher.

Bei „Dr. Archibald“ kommt eine VR-Brille zum Einsatz, mit der die Gäste während der Fahrt eine virtuelle Welt erleben. Gleiches Angebot gibt es bei einem Klassiker, nämlich der Wilden Maus XXL, die dank der modernen Technik völlig neu erlebt werden kann. Im Fahrgeschäft „Laser Pix“ bekommen die Besucher Laser-Pistolen an die Hand und müssen versuchen, damit Ziele zu treffen. „Wir haben bei den Fahrgeschäften die Grenze des Machbaren wieder ein Stück nach oben geschoben“, fasst Hempen die neuen Möglichkeiten zusammen.

Im Idealfalls bis zu 1,5 Millionen Besucher wollen die Schausteller in diesem Jahr begrüßen. Großfahrgeschäfte alleine werden dafür allerdings nicht reichen, und natürlich hat das Volksfest wie üblich mehr als das zu bieten. „Es gibt zum Beispiel Kulinarisches und alles, um den Kramermarkt zu einem Familienfest zu machen“, sagte Ordnungsamtsleiter Ralph Wilken als Vertreter der Stadt. Ein Besuch Wert ist auch die kostenfreie Ausstellung von historischen Orgeln, Schaustellerwagen und Zugmaschinen.

Höhepunkt des ersten Tages wird das Eröffnungsfeuerwerk sein, dass um 22 Uhr beginnt. Weitere Feuerwerke sind am Freitag, 5. Oktober, gegen 20 Uhr im Anschluss an den Laternenumzug sowie zum Abschluss am 7. Oktober ab 22 Uhr geplant. Für Familien ist der Besuch am Donnerstag, 4. Oktober besonders attraktiv. Dann gibt es 20 Prozent Rabatt auf (fast) alle Angebote. Der Kramermarktsumzug beginnt an diesem Samstag um 13.45 Uhr am Staatstheater.