Oldenburg Hunderte Fans, Bekannte und die Familie nahmen am Samstag in einer bewegenden Trauerfeier Abschied vom verstorbenen Soul-Sänger Alphonso Williams. Eine Trauerfeier nach amerikanischer Tradition – mit offenem Sarg – war der letzte Wunsch von „Mr Bling Bling“. Jeder der wollte, konnte so persönlich in der Oldenburger Kreuzkirche dem stets lebensfrohen Ammerländer mit dem großen Herzen die letzte Ehre erweisen.

In einem strahlendweißen Sarg, mit goldenen Verzierungen und einem farbenfrohen Porträt des Sängers wurde der mit nur 57 Jahren verstorbene Alphonso aufgebahrt. Angekleidet in seinen dunklen Anzug mit den glitzernden, aufgestickten Noten – den er unter anderem bei seinem Sieg der Castingshow DSDS getragen hatte – und seiner „Bling Bling“-Brille, schaute es fast so aus, als würde der beliebte Soul-Sänger schlafen. Ganz friedlich und ohne Schmerz. Zahlreiche Blumen haben die Besucher vor dem Sarg abgelegt. Die bunten Blumenkränze dahinter stammen von der Familie, aber auch von Wegbegleitern wie dem Team der Castingshow DSDS, Promi Big Brother oder dem Sänger HP Baxxter.

So, wie „Al“ zu Lebzeiten war, werden ihn Fans, Familie und Freunde nun in Erinnerung behalten: Optimistisch, liebevoll, schillernd, warmherzig und fröhlich – mit einem unglaublich ansteckenden Lachen. Aus Lautsprechern spielte leise sein Gesang, im Foyer der Kreuzkirche waren auf Displays Fotos des Soul-Sängers zu sehen – aus der Zeit bei DSDS, aber auch Bilder an der Seite seiner Familie. Alphonso Williams hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.

Im Anschluss an den öffentlichen Teil fand eine Trauerfeier für geladene Gäste statt, darunter Prominente wie der Zweitplatzierte der DSDS-Staffel 2017, Alexander Jahnke, Entertainerin Gina Solera aus Oldenburg oder Bert Wollersheim.

Alphonso Williams war am 12. Oktober im Alter von 57 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Zuvor hatte er einige Wochen im Krankenhaus verbracht. Bereits Anfang des Jahres waren gesundheitliche Probleme des Sängers bekannt geworden. Nach seiner Genesung folgten ab Ende April wieder Fernsehauftritte, eine Reise in die USA und die Veröffentlichung seiner Single „Thanks for sending Love“. Mitte August musste Alphonso Williams dann einen Auftritt beim Stadtfest Nordenham und bei der Zwischenahner Woche absagen.