Oldenburg /Achternmeer Glanz und Glamour, Applaus und Avantgarde gab es nicht. Als frisch gelernter Maler und Lackierer im kleinen Wardenburger Betrieb hat Heinz Reckemeyer erstmal anpacken müssen. Gegen viel Arbeit hatte der junge Mann nichts. Aber so richtig glücklich hat es ihn nicht gemacht, tagein tagaus Fenster und Türen zu streichen.

Seine Zukunft sollte farbenfroher sein. Gerne richtig bunt. Als Kirchenmaler oder Farbberater könne er Fuß fassen, riet ihm einer seiner Ausbilder. Na ja. Dann stieß er auf diese Stellenanzeige: In Oldenburg suche man einen Theatermaler. Kurzerhand hat Heinz Reckemeyer sich beworben. Und wurde genommen. Die erneuten drei Jahre Ausbildung am Staatstheater nahm er genauso in Kauf wie das geringe Einkommen als Lehrling. Es lohnte sich: „Ich wurde so übernommen. Ohne Prüfung“, erinnert er sich. Damals, 1974, gab es noch keine Berufsschule für Theatermaler – ein Job, der inzwischen Bühnenmaler heißt und internationale Tätigkeiten ermöglicht. Heinz Reckemeyer hat die Welt hinter den Oldenburgischen Vorhängen gereicht.

Rund 1500 Bühnenbilder hat er im Laufe seiner 45-jährigen Anstellung mit Leben und Farbe gefüllt. „Am liebsten habe ich Landschaften erschaffen“, sagt er. Eine seiner Spezialitäten waren Imitationen antiker Möbelstücke, Mauerwerke, Bauten. Von den Publikumsreihen aus hat sich der Achternmeerer seine Meisterwerke selten angeschaut. Zugegebenermaßen habe er nach Feierabend Auszeiten anderer Art gebraucht. „Die Zusammenarbeit mit den Bühnenbildnern war nicht immer – sagen wir mal – reibungslos“, formuliert er diplomatisch die gelegentlichen Streitereien mit den kreativen Diven.

Schwamm drüber – Vorhang zu. Nach viereinhalb Jahrzehnten ist es Zeit zu gehen, findet Heinz Reckemeyer. Mit dreiundsechzigeinhalb Jahren lässt er seinen Traumberuf liegen und geht in den Ruhestand. Zu tun gibt es im heimischen Atelier genug. „Ich will noch viele eigene Bilder malen, vielleicht eine Ausstellung machen“, sagt Heinz Reckemeyer. Energie, Fantasie und Erfahrung hat er genug. Sogar das Schnitzen hat er in seiner Ausbildung gelernt. Seinerzeit habe es am Staatstheater noch keine eigene Abteilung für Plastiken gegeben, da hätten die Theatermaler mit anpacken müssen.

Heutzutage sind die Anforderungen anders geworden: die Digitalisierung macht auch oder gerade vor Bühnenbildern nicht halt. Zunehmend seien fotorealistische Arbeiten gefordert – nicht sein Ding, sagt der 63-Jährige. Auf dem Boden herumkriechen, lange in der Hocke arbeiten, das mache ihm zusehens zu schaffen. Nein, dieser Abschied sei genau jetzt richtig. Seine vier Bühnenmaler-Kollegen und der Farbenreiber als Teammitglied werden ihm natürlich fehlen. „Es waren tolle 45 Jahre.“

Dass er die um Haaresbreite nicht erlebt hätte, wurde Heinz Reckemeyer zum Abschied noch einmal charmant unter die Nase gerieben. „Mit 18 hatte ich einen klapprigen NSU. Am ersten Arbeitstag wollte die Kiste einfach nicht anspringen. Meine Mutter musste mich anschieben, ,sonst kriegst du die Stelle nicht’, hat sie gesagt“, erinnert sich Heinz Reckemeyer lachend. Frau Mama – Frieda – sei Dank, ist er dann pünktlich zum Dienstbeginn erschienen – und ebenso zeitgerecht am finalen Tag abgeholt worden. „Meine Mutter hat zusammen mit meinen Geschwistern genauso einen NSU, wie ich damals hatte, aufgetrieben.“ Damit wurde er dann von der Haustür in Achternmeer zum Staatstheater kutschiert.

Glanz und Glamour, Applaus und Avantgarde für einen, der für Leben hinter den Kulissen gesorgt hat, gab es zum Abschied dann doch jede Menge.