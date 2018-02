Oldenburg Das Begleitprogramm zur World-Press-Photo-Ausstellung wartet mit einem neuen Format auf: dem Fotosprint. Bei diesem Event zählt Kreativität auf Zeit. Wann sind Fotos besonders gelungen? Wenn sie überraschen, wenn sie Unerwartetes zeigen und vielleicht sogar für ein wenig Verwunderung sorgen. Genau deshalb geht es beim Fotosprint um Spontanität, die besten Ideen – und vor allem Tempo.

Neues Format

„Wir probieren gern Neues aus“, sagt Ideengeberin Mareike Lange vom Veranstalter „Mediavanti“. „Nachdem der Fotoslam zwei Mal sehr gut angekommen ist, wollten wir in diesem Jahr ein anderes Format entwickeln, damit überraschen und wieder einen frischen Impuls in Sachen Fotografie geben.“

Die Fotosprint-Idee ist einfach: Wer mitmachen will, kommt am Samstag, dem 3. März, um 12 Uhr in die Flänzburch (Friedensplatz 3). Dort erfahren alle Teilnehmer das Motto, zu dem sie in der folgenden Stunde fotografieren sollen. Innerhalb von 60 Minuten muss genau eine Aufnahme davon beim Fotosprint-Team eintreffen – per Email (worldpressphoto@mediavanti.de), per WeTransfer oder durch persönliche Übergabe auf einem USB-Stick.

Die gute Idee zählt

Wichtig: Ob das Smartphone oder eine hochwertige Kamera zum Einsatz kommt, spielt keine Rolle. Mareike Lange: „Idee und Umsetzung entscheiden. Wir sind gespannt, wer sich zutraut, in einer Stunde ein top Motiv zu liefern, und freuen uns auf die Ergebnisse!“ Nachmittags kommt eine Jury zusammen und wählt unter den eingereichten Aufnahmen die besten aus. Deren Fotografen stellen sich und ihre Bilder am Abend in der Flänzburch vor. Dort entscheidet das Publikum über die Gewinner. Bevor es zur Siegerehrung und Vergabe der Preise in einem Gesamtwert von 1500 Euro geht, wartet auf die Top 3 dann noch eine letzte kleine Überraschung.

Vor allem aber soll es beim Fotosprint um die Freude an der Fotografie gehen. Deshalb wird es neben einer launigen Moderation zwischendurch auch Impro-Musik geben, kündigt „Mediavanti“ an. Und mit der Bekanntgabe der Sieger soll der Abend noch lange nicht vorbei sein.