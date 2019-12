Oldenburg Liebe Leserinnen und Leser,

ausgerechnet in der heutigen Ausgabe der Oldenburger Nachrichten haben wir aus Versehen in der Rubrik „Kirchliche Nachrichten“ auf Seite 38 die falschen Termine für Weihnachten in der Auferstehungskirche, Friedhofsweg 75, veröffentlicht. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.



Am heutigen Heiligabend finden in der Auferstehungskirche folgende Veranstaltungen statt:

> Ab 15 Uhr beginnt in der Auferstehungskirche eine Kinderchristvesper mit Krippenspiel.



> 16.30 Uhr: Christvesper mit Pastorin Andre



> 18 Uhr: Christvesper mit Pastor Jens Kieseritzky



> 23 Uhr: Gottesdienst in der Christnacht