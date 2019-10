Oldenburg Einmal auf einer professionellen Musical-Bühne stehen – dieser Traum geht am Samstag, 12. Oktober, für rund 80 Kinder und Jugendliche am Gymnasium Eversten in Erfüllung. In Kooperation mit dem christlichen Kinder- und Jugendwerk Wort des Lebens (WDL) veranstaltet die Freie evangelische Gemeinde Oldenburg das Musical.

Innerhalb einer Woche studieren die Teilnehmer in den Evangelischen Gästehäusern Sandkrug Texte, Lieder und Tänze ein, wie Pastor Martin Dammann erklärt. Am Ende solle dabei ein Musical herauskommen, das die ganze Familie begeistert „und unter die Haut geht“, so Dammann.

Christliches Musical

Gezeigt wird das Musical „Ruth – eine Frau geht ihren Weg!“ das von einem erfahrenen Autorenteam in Zusammenarbeit mit Jugendlichen entwickelt worden ist.

Darum geht’s: „Alle freuen sich auf die Ferien! Nur Anna, Lilli, Paula und Tim haben noch Stress: Mit ihrem Schulprojekt wollen sie einen Wettbewerb gewinnen. Tim ist voll bei der Sache. Die Mädels haben nebenbei noch riesige Probleme zu meistern: Ärger zu Hause und schlechte Noten gehören dazu. Wie gut, dass der liebenswert-chaotische Professor Dr. Theo Logie mit seinem hyperfantastischen Computer an ihrer Seite ist. Mit ihm reisen sie in den Alten Vorderen Orient und tauchen in das Leben von Ruth ein. So verwebt sich die biblische Geschichte mit den Erlebnissen der Schüler und sie erfahren, dass Gott in jeder Lebenslage zu ihnen steht.“

Persönlichkeit stärken

Ziel des WDL-Teams sei es, so heißt es in einer Mitteilung, Kinder und Jugendliche zu starken Persönlichkeiten zu machen, ihnen Selbstbewusstsein zu geben und „mit ihnen die Botschaft von Gottes Liebe teilen.“

Beginn der Vorführung ist um 16 Uhr am Gymnasium Eversten, Theodor-Heuss-Straße 7. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos dazu gibt es telefonisch unter Telefon 0441/9993146 oder auf der Homepage der Freien evangelischen Gemeinde (www.sonntags-um-elf.de).