Oldenburg „Ich würde mit meiner großen Tochter gerne mal ein Kindertheater besuchen, aber wo soll dann ihr kleiner Bruder so lange bleiben?“ Dieser oder ähnliche Gedanken treiben einige Eltern um und viele von Ihnen haben sich deshalb an das Theater Wrede gewandt. Die Anregung der Eltern, einmal ein Theaterstück anzubieten, das sowohl für Kindergartenkinder als auch Kleinkinder und Babys geeignet ist, haben die Verantwortlichen aufgegriffen und ein Konzept erarbeitet. Herausgekommen ist das Stück „Ziggi Sternenstaub“ für Kinder bis 6 Jahre und Erwachsene, das am 22. September seine Uraufführung im Theater Wrede in der Klävemannstraße gefeiert hat. Ein Stück, das derart altersübergreifend funktionieren soll, ist selbst für diese kleinkinder-theatererfahrenen Profis neu. Entsprechend groß war auch die Aufregung bei allen Beteiligten vor der Premiere.

Noch während die kleinen und großen Zuschauer ihre Plätze suchen, können sie auf der Bühne bereits erste Aktivitäten beobachten. Das ist optimal gelöst, denn die Kinder sind sofort gebannt von dem Geschehen und dem fantasievollen und fantasie-anregenden Bühnenbild. Erstaunlich schnell kehrt Ruhe ein und selbst die Allerkleinsten bleiben fasziniert auf ihren Hockern sitzen. Überhaupt ist Ruhe bzw. Unruhe ja im Kindertheater immer ein guter Gradmesser dafür, wie gut ein Stück funktioniert. Besonders kleine Kinder zeigen so ganz offen an, ob etwas langweilig ist und sie sich anderweitig amüsieren müssen oder ob etwas spannend ist und somit allein für ihre Unterhaltung sorgt. Hier gibt es nur wenige, kurze Momente, in denen Unruhe aufkommt und zwar an Stellen, an denen es auch mehr oder weniger von der Inszenierung gewollt ist. Nämlich dann, wenn die Akteurinnen mit dem Publikum interagieren und beispielsweise kleine Regenschirme verteilen oder die Kinder Elemente des Bühnenbildes halten lassen. Ansonsten haben Celina Kröll und Lieko Schulze als Ziggi Sternenstaub und Maus Mäus mit ihrer feinen und niemals übertriebenen Art zu spielen, die Zuschauer ganz in ihren Bann gezogen.

Als die beiden Freunde Ziggi und Mäus feststellen, dass ihnen der Sternenstaub ausgegangen ist, machen sie sich mit ihrem Raumschiff auf den Weg zu fernen Planeten, um neuen zu beschaffen. Denn schließlich soll der Sternenstaub doch allen Kindern schöne Träume bescheren. Herrlich ist dabei das Raumschiff anzusehen, das mit allerhand skurrilen Utensilien bestückt ist, die lustige Geräusche und Klänge erzeugen. Die sanfte Musik, die über allem liegt, stammt größtenteils von David Bowie. Einzelne Elemente daraus werden immer wieder von den Schauspielerinnen aufgegriffen und mit der eigenen Stimme oder Instrumenten wiedergegeben.

Das Konzept von Regisseurin Andrea Bleikamp und Dramaturgin Marga Koop ist am Ende voll aufgegangen. Jüngere Kinder werden behutsam und unaufgeregt an das Medium Theater herangeführt. Die Älteren erleben, dass man nicht nur mit Geschwindigkeit, Krach und grellen Farben, sprich „Action“, spannende Geschichten erzählen kann.

• Weitere Vorstellungen am 20. Oktober und 24. November, jeweils um 16 Uhr, 8. Dezember um 11 Uhr, 9. und 10. Dezember jeweils 9.30 Uhr und 15. Dezember, 16 Uhr; Karten unter Telefon 9572022 und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Karten und Infos auch unter www.theaterwrede.de