Oldenburg Kultur ja, Sommer fast. Zumindest klimatisch war der Mittwoch keine heiße Nacht, obwohl rechtzeitig die Sonne herauskam. Der musikalische Startschuss in den diesjährigen Kultursommer allerdings war ein gelungenes Aufwärmprogramm.

Für Hochstimmung sorgte zu Beginn Trampolinkünstler Jean Ferry, der mit allerlei Bauchlandungen in Mister-Bean-Manier vor allem beim jüngeren Publikum ankam. Inoffiziell reingefeiert wurde traditionsgemäß im Schlosssaal, wo sich Kulturetagen-Chef Bernt Wach vor geladenen Gästen über den bereits 41. Kultursommer freute. Als erstes Schlossplatzkonzert im Plan stand der Auftritt der westafrikanischen Frauen-Combo „Les Amazones D’Afrique“.

Bernt Wach (links) und Bettina Stiller von der Kulturetage mit Oberbürgermeister Jürgen Krogmann

Mit seinem Team hat er ein zehntägiges Programm aus 80 Veranstaltungen zusammengestellt, das – wie immer – bunt, besonders, belebend ist. Bereits im Vorfeld viel Zuspruch hat in diesem Jahr das Open-Air-Kino-Programm mit Blockbustern wie „Der Junge muss an die frische Luft“ (Samstag, 20. Juli, 22 Uhr) oder „Bohemian Rapsody“ (Sonntag, 21. Juli, 22 Uhr) gefunden. Karten gibt es nur noch an der Abendkasse.

Gratis gefeiert werden kann ab jetzt täglich bis zum 28. Juli. Diesen Donnerstag geht es soulig weiter mit Kristin Amparo & Combo de la Musica aus Schweden (19.30 Uhr). Kleine Gäste können sich ab 15 Uhr im Kinderzelt auf dem Schlossplatz königlich mit Brit Bartuschka als „Die 2. Prinzessin“ amüsieren.

Aufgewärmt hat sich neben der Kultur bis zum Wochenende auch das Wetter: Die Temperaturen steigen mit dem Spaß.