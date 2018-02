Oldenburg Aller guten Dinge sind drei. Das Stadtmuseum, das Horst-Janssen-Museum und das Edith-Russ-Haus haben sich im Rahmen der gemeinsamen Ausstellung „Die Neunte Kunst“ zusammen getan und am Aktionstag am Samstag zum Thema „Comic“ Workshops, Führungen, Vorträge und Filme angeboten. Und wer im Comic-Kostüm kam, hatte freien Eintritt.

Yingshu (schöne Perle) Shi ist eine Manga-Zeichnerin. Alle nennen sie Su Su. Im ersten Stock des Stadtmuseums ist sie mit etlichen Werken vertreten. Bei ihr ist Nina Tippmann (10), die lernen möchte, wie man einen Manga (japanischer Comic) zeichnet. Su Su ist in Shanghai geboren und lebt seit 2001 in Oldenburg. „Ich mag die Geschichte der Mangas“, sagt die Künstlerin.

Um die gesamte Geschichte des Comics geht es im Stadtmuseum. Die Führung mit der Kunsthistorikerin Geraldine Dudek ist gut besucht. Sie erzählt stolz, dass die kleine Mickey-Mouse-Figur aus Porzellan Eigentum des Stadtmuseums ist. Sie weiß auch, dass Mickey Mouse während der Nazizeit verboten war. „Obwohl Hitler nachweislich die Figur liebte und Göring ihm jedes Jahr zum Geburtstag eine schenkte“, so Dudek. Von Carl Barks (1901 bis 2000), ein bekannter Disney- Zeichner, liegt eine Bleistiftzeichnung von der letzten Seite einer Geschichte von Junior Woodchucks, in Deutschland bekannt als Fähnlein Fieselschweif. Jürgen Ahrends aus Oldenburg hat diese und andere Leihgaben zur Verfügung gestellt.

Vom Stadtmuseum führt die Kunsthistorikerin die Gäste direkt in die Ausstellung „Grafic Novels“ im Horst-Janssen-Museum. Sie erzählt, dass diese Comics heute vielleicht eine Auflagenstärke von 3000 bis 5000 Stück erreichen. „Wilhelm Busch erreichte teilweise 200 000 Stück mit seinen Comics“, weiß Dudek.

Eine besondere Aufmerksamkeit findet das Buch und die Originalzeichnungen der Geschichte des Serienmörders Hamann (1879 bis 1925) aus Hannover. In dem Comic findet man auch das bekannte Lied „Warte, warte nur ein Weilchen…..“. Hamann ermordete 24 Jungs und junge Männer. Peer Meter (Text) und Isabell Kreitz (Zeichnungen) haben die Lebensgeschichte des „Schlächters von Hannover“ bemerkenswert gut in Szene gesetzt. In der Schau „Grafic Novels“ werden die Originalzeichnungen der Bücher ausgestellt, und die Vorgeschichte der Bücher wird dargestellt.

Ulrike und Christine Stahmann sind ganz eifrig dabei, von sich Selfies zu machen. Dafür steht eine fest installierte Digitalkamera bereit. Als besonderer Hintergrund dient ein Foto von dem australischen Sänger Nick Cave. „Man kann das Selfie runterladen und zu Hause noch einmal in Ruhe anschauen“, finden die beiden Schwestern richtig gut. Die Songs von Nick Cave finden bei einer Lesung und Live-Draw-Konzert mit Reinhard Kleist viele Zuhörer. Unten im Horst-Janssen-Museum haben sich zwölf Jugendliche versammelt, um von Henrik Meyer über seine Zeit in Israel zu hören und wie sein Comic darüber entstand. „Ich habe erst Skizzen gemacht, dann die Zeichnung und zum Schluss den Text dazu“, berichtet er. Kristina Smirnowa war in China und erzählt über dieses Land. „Ich komme manchmal auch ohne Text aus. Wenn Spider-Man die Wand hochklettert, muss da nicht unbedingt ein Text rein, das sieht man“, erläutert Smirnow. Vorbereite Blätter werden von den jungen Menschen angenommen, um ihre eigenen Comics zu malen.

Das Edith-Russ-Haus hat die Abendveranstaltungen übernommen. Jan Blum vom Edith-Russ-Haus, Thiemo Eddiks und Jens Zurawski vom Computer-Museum haben bewusst nostalgische Computer aufgebaut und zeigen „womit alles angefangen hat“. Thiemo Eddiks unterstellt jedem Computerfreak, dass er die ernsthafte Technik auch dazu benutzt, Unterhaltungsspiele zu entwickeln.

Geraldine Dudek ist ganz begeistert von der Resonanz. „Großartig“, sagte sie. „Wir hatten wesentlich mehr Besucher als sonst. Die Ausstellungen treffen offensichtlich den Nerv der Oldenburger.“