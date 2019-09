Oldenburg Nichts auf der Welt ist so absurd, dass es nicht irgendwo real wäre. Mit ironischer Distanz, Fantasie, Herz und Verstand lässt sich dieses Große, Ganze, Verquere vielleicht irgendwie begreifen.

Sören Weigel sucht und sammelt. Zeitschriften, ausgelesene Bücher, Reklame, Papierschnipsel, Kinderspielzeug, Stoffreste. Ideen lauern überall. Seine auf Flohmärkten, in Antiquariaten, Kiosken, Containern oder einfach herumliegenden gesammelten Schätze fügt der 30-Jährige zu Kunstwerken zusammen. Klebt, übermalt, skizziert, reduziert, abstrahiert.

Komische Zustände

Joschua Braun findet seine Inspiration im Ursprung, im Inneren, da, wo alles Leben beginnt – im menschlichen Körper, der Anatomie. Die großformatigen Malereien des 26-Jährigen greifen Details, Muskelstränge, Venen, Organe auf. Farbgewaltig und imposant. Hin und wieder wachsen die Körperteile weiter, führen ein Eigenleben. Der Oldenburger übermalt fertige Werke großflächig, spart dabei wenige Elemente aus. So bleiben leuchtend orange Muskelstränge und Knochen in einem Meer aus Schwarz zurück. „Zustand“ betitelt Joschua Braun diese Werk-Serien. Warum? Er hebt die Schultern. Und lacht.

Es ist ihre ironische Sicht auf die Welt, die Sören Weigel und Joschua Braun verbindet. Und obwohl die beiden Künstler die gleiche Schule durchlaufen haben, ist das, was am Ende auf der Leinwand landet, so unterschiedlich. Vielleicht eine Reduktion aufs Wesentliche, überlegt Jörg Kinner. Der Vorsitzende des Oldenburger Kunstvereins hat die zwei jungen Schaffenden für ihre erste, große Ausstellung engagiert. Zu sehen sind die Werke ab kommenden Donnerstag im Kunstfoyer der Treuhand. Die beiden Künstler kennen sich aus ihrer Zeit in Oldenburg. Sören Weigel, der hier geboren wurde, lebt inzwischen in Bremen, wo er genau wie Joschua Braun an der Hochschule für Künste studiert hat. Der vier Jahre jüngere Oldenburger steht noch vor dem Abschluss. Beide streben eine Laufbahn als Freischaffende an. In kleineren Projekten haben sie einander und den Duktus des anderen besser kennengelernt.

Memory Spiele

Miete und Essen bezahlt Sören Weigel derzeit mit einem Job, der auch ein bisschen Berufung ist: kunstpädagogische Jugendbetreuung. „Ich finde es wichtig, jungen Leuten, die es im Leben nicht so leicht haben, einen Zugang zu Kultur zu ermöglichen“, sagt der 30-Jährige. Seine eigene Suche und Sammlung ist auch noch im Prozess. Aktuell widmet er sich mehrteiligen Collagen, seriellen Arbeiten, die an Memorys erinnern. Sein Wunsch, Assoziationen zu wecken, wird erfüllt. Der Betrachter kann Zähne mit Äpfeln oder Sanduhren genauso in Verbindung bringen wie wiederkehrende Geometrie – Quadrate, Dreiecke, Kreise, die ebenso wie die Farben miteinander korrespondieren.

Was gewollt ist und was Intuition oder einfach Zufall, verrät der junge Künstler nicht. „Meistens arbeite ich an mehreren Projekten gleichzeitig“, sagt der 30-Jährige. Den Collagen voran gehen Skizzen. Hin und wieder werden aus Malereien Skulpturen. Eine Serie befasst sich mit Planeten, die Sören Weigel in Büchern gefunden und ausgeschnitten hat und die er in neue, bildnerische Zusammenhänge gebracht hat. Aus der Pflanze, die Früchte in Form von Mars, Mond und Neptun trägt, ist ein dreidimensionales Werk entstanden – eine Topfblume mit bemalten Styroporplaneten.

Plastiken wachsen auch aus Joschua Brauns Arbeiten. Aus Pappe und Klebeband-Tape hat der 26-Jährige überlebensgroße Körperteile geschaffen. Seine riesigen Muskelstränge und Adern haben Reißverschlüsse und bewegliche Gelenke. Seit jeher habe er eine spezielle Verbindung zum Körper, sagt der Oldenburger. „Wie funktioniert das Nervensystem? Und die Organe? Das finde ich faszinierend.“ Als leidenschaftlicher Sportler sei der menschliche Organismus für ihn ein Wunderwerk, das in den Augen des Künstlers eine besondere Ästhetik habe.

Suchen und finden

Neben den „Zuständen“ malt Joschua Braun auch „Eiskalte Händchen“ oder Kompositionen mit Magenband. Ein antikes Körperideal verweigert der Künstler dem Betrachter. Ein wenig scheinen die Arbeiten der beiden Künstler zu sagen: nehmt das Leben nicht zu ernst. Anstöße, dennoch über das eigene Sein nachzudenken, liefern sie dabei trotzdem.

Sören Weigel und Joschua Braun sind Suchende: nach einer Position im Universum der Kunst. Sie werden ihn finden. Die nötige Erfahrung bringen sie mit. Auf ihren Heimatplaneten ist nichts so absurd, dass es nicht irgendwo real wäre.

Mehr Infos zur Schau unter: www.kunstfoyer.de