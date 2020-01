Autorin liest im Wilhelm13

Oldenburg Eine Lesung des Literaturbüros Oldenburg, der Carl von Ossietzky-Universität und CvO-Unibuch findet am Sonntag, 5. Januar, um 11 Uhr im Musik- und Literaturhaus Wilhelm13, Leo-Trepp-Straße 13, statt. Es liest die Autorin Daniela Krien aus ihrem neuen Roman „Die Liebe im Ernstfall“. Darin erzählt sie von fünf Frauen, die das Leben aus dem Vollen schöpfen. Von fünf Frauen, die das Leben beugt, aber keinesfalls bricht. Daniela Krien ist 1975 in Neu-Kaliß geboren worden und ist seit 2010 freie Autorin. Ihr 2014 veröffentlichter Erzählband „Muldental“ wurde 2015 mit dem Nicolas-Born-Debütpreis ausgezeichnet. Der Eintritt zur Lesung kostet 9 Euro, 7 Euro ermäßigt. Karten sind im Vorverkauf in der Buchhandlung CvO-Unibuch, Uhlhornsweg 99, oder unter Telefon 71677 erhältlich. Die Moderation der Lesung übernimmt Lars Korten.