Oldenburg Rundherum mit etwa 900 Stahlrahmen eingerüstet ist der Kirchturm der katholischen Forumskirche St. Peter an der Peterstraße. „Die Einrüstung befindet sich in den letzten Zügen, zurzeit wird der untere Bereich noch mit Spanplatten gesichert“, sagte Stefan Henckel vom Architekturbüro g + h Architekten Henckel + Otto. Auch der Passantentunnel auf dem Gehweg steht. Im ersten Schritt werden die Fugen, Mauerwerk und die Natursteinbauteile saniert. Die Kirche selbst bleibt zugänglich.

Zuvor waren bereits Klinker- und Mörtelsplitter herabgefallen und hatten erste Schutzmaßnahmen erfordert. Ende des Jahres sollen die Gerüste wieder abgebaut werden, hatte Architekt Michell Otto im Vorfeld angekündigt.

Ein Teil der Arbeiten ist nötig geworden, weil die Reparaturen, die nach dem Sturz der Kirchturmspitze auf das Dach beim Sturm 1972 nicht besonders haltbar waren, heißt es. Die Reparaturmaterialien seien schon verwittert, insbesondere der obere Turmbalkon sei davon betroffen.

In einem zweiten Abschnitt soll im kommenden Jahr auch das Äußere des Kirchenschiffes saniert werden. Diese Arbeiten sollen Ende 2020 fertig werden. Die Gesamtkosten für die Sanierung könnten sich auf annähernd eine Million Euro belaufen, so das Offizialat in Vechta.

Parallel will die Kirche Pläne für die Innenraumgestaltung machen. Der Innenraum, der von manchen als etwas zu dunkel empfunden werde, solle heller und freundlicher werden und auch etwas moderner gestaltet werden, hatte Pfarrer Michael Heyer angekündigt.