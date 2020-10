Welche Hilfen gibt es von Land und Bund?

Oldenburg /Berlin /Hannover Das deutschlandweite Projekt „Neustart“ bietet einmalige Zahlungen, mit denen Einrichtungen Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung finanzieren können, etwa Spuckschutzwände und Einbahnstraßensysteme errichten, Desinfektionsspender aufbauen, die eigene Website um Corona-Infos erweitern und andere Dinge, die die Einhaltung der auferlegten Regelungen gewährleisten.

Das Land bietet mit „Niedersachsen dreht auf“ eine Projektförderung in Corona-Zeiten, die nicht für Gewinne sorgen sondern Aufwands- und Kostenentschädigung sorgen soll. Von diesen Geldern wird wenig abgerufen. „Weil es nicht funktioniert“, sagt Bettina Stiller. So darf die Kulturetage nicht Stücke wieder aufnehmen – „und damit sechs Soloselbstständigen ein Einkommen sichern“ – sondern müsste etwas völlig Neues entwickeln. Was bei 100- bis 50-prozentiger Kurzarbeit unmöglich ist: Das Büro der Kulturetage ist zur Hälfte besetzt, Gastronomie, Ton- und Lichttechniker, Garderoben- und Einlassmitarbeitende sind derzeit freigestellt. Ihr Job wird zusätzlich von den verbleibenden Angestellt/innen übernommen – ohne zusätzliche Bezahlung. „Sonst würden wir mit Veranstaltungen bei so kleinem Publikum Verluste machen “, sagt Bettina Stiller.

Eine weitere Hürde sei die aufwendige Antragsstellung mit detailliertem Finanzierungsplan und Projektbeschreibung – für die bei momentaner Personalknappheit keine Kapazität bleibt.