Oldenburg Wenn auch die Besucherzahlen am „Tag des offenen Ateliers“ in den einzelnen Ateliers unterschiedlich waren, in eins sind sich alle Künstlerinnen und Künstler einig: Es war ein große Attraktion. „Ein totaler Erfolg. Wir hatten viele Wiederholungstäter“, bestätigt Martina van de Gey. Ihre „Strichliste“ zählte an beiden Tag mehr als 150 Besucherinnen und Besucher. „Es wird weitergehen“, verspricht die Vorsitzende des Bundesverbandes Bildender Künstler Oldenburg (BBK) und Initiator der Veranstaltung vor 14 Jahren.

Norbert Egdorf ist Künstler, Grafiker und Illustrator. Von allem sind in seinem Atelier etliche Beispiele zu sehen. Aktuell hat Egdorf ein Bild fertiggestellt, das Porträts von Thomas Mann, Erika Mann, Klaus und Golo Mann in einem Bild zusammenfasst. Das Bild ist Teil einer Wanderausstellung mit dem Titel „We are part of culture“, die in allen größeren Bahnhöfen in Deutschland gezeigt wird. Zu sehen sind 30 Porträts von bekannten Persönlichkeiten, die die Gesellschaft nachhaltig und positiv geprägt haben.

Michael Schildmann hat sein Atelier kurzerhand nach draußen verlegt. Große Fotografien stehen dort, von Landschaften, Getreidefeldern oder auch einfach großen Flächen brauner Erde. Er sitzt mit Paul Schmidt im Garten und trinkt Wasser mit frischer Minze. Der Fotograf arbeitet zurzeit an dem Thema „Blau“. Im November stellt er diese Arbeiten in der Ammerland-Klinik in Westerstede aus. Paul Schmidt ist begeistert von dem Blau und hat spontan zwei Bilder gekauft. „Ohne Titel“, sagt er. „Da kann ich meine ganz persönlichen Empfindungen reinlegen“.

Dörte Putensen und Ingrid Freihold haben viele persönliche Einladungen rausgeschickt und sind ganz zufrieden, dass bis Sonntagnachmittag 25 interessierte Menschen da waren. Dörte Putensen arbeitet in Textil. An der Wand prangt in überdimensionalen Ausmaßen ein bunt schillerndes Insekt. Grundlage ist Styropor und drum herum textiles Gewebe. Ein farbliches Spektakel aus Taft, Tüll und Tuch. „Es sind etliche Postkarten verkauft worden“, freut sich Ingrid Freihold. Ihre große Leidenschaft ist das Arbeiten mit Tusche, überwiegend in Schwarz-Weiß. Sie zeichnet mit dynamischen, starken Strichen, feinen Linien, kalligraphischen Bezügen und Farbakzenten, häufig in Rot. „Ich bringe Gefühle und Gedanken aufs Papier und mache sie sichtbar. Menschen und Menschliches wird mit wenigen Strichen auf das Wesentliche reduziert,“ sagt die Künstlerin.

Dorotea Kisse möchte mit dem Tag der offenen Ateliers eine Öffentlichkeit erreichen. Sie arbeitet mit Öl auf Leinen. Arbeitet aber auch grafisch und macht experimentelle Arbeiten. Sie hat gerade zwei Gäste aus Kalifornien begrüßt. Gary Harris ist Künstler, wohnt bei Los Angelos und besucht mit seiner Frau Gundi Schneidersmann deren Mutter für drei Monate in Oldenburg. „It’s a great idea“, (Es ist eine tolle Idee), meint der Amerikaner über den Tag der offenen Ateliers.

Bei Gabi Onnen hängt der Himmel nicht voll Geigen, aber ihre Bilder zeigen wunderschöne Wolkenformationen. Auf Anfrage antwortet sie: „Nein, die Wolken vor dem himmelblauen Himmel sind nicht getupft, sondern Schicht für Schicht mit Acrylfarben gemalt. Da sitze ich manchmal Monate dran. Mein Ziel ist es, durch die unterschiedlichen Schichten an Weiß, die Flüchtigkeit der Wolken darzustellen“, erzählt Gabi Onnen. Sie ist sehr zufrieden mit den beiden Tagen. „Ich habe tolle Gespräche geführt, und es ist jedes Mal ein Gewinn für mich“, sagt die Künstlerin.

Oldenburg hat eine großartige Kulturszene. Man muss die Menschen nur rein lassen.