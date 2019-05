Oldenburg Wo kommt eigentlich ein Ei her? Die Antwort auf diese Frag kann fast jeder beantworten: Das Ei kommt aus einem Huhn. Wenn man sich aber fragt, wie das von innen aussieht, also das Ei im Huhn, wird es schwierig mit der Vorstellung. Ähnlich ist es, wenn es um die Frage geht, wie ein Fisch von innen aussieht – mit Organen und Schwimmblase versteht sich.

Einen Einblick kann ab sofort Kirsten Preuss, Museumspädagogin im Landesmuseum Natur und Mensch geben. Der Förderverein des Museums hat der naturwissenschaftlichen Abteilung Modelle eines Karpfens und eines Huhnes zur Verfügung gestellt, die den Blick in das Innere der Tiere ermöglichen.

Blick in den Körper

„Die Modelle sind sehr realitätsnah. Besonders schön ist dabei, dass man die einzelnen Organe auch herausnehmen kann und so einen mehrschichtigen Einblick in den Körperbau des Fisches erhält“, freut sich die Museumsmitarbeiterin.

Ebenfalls vom Förderverein profitiert hat die historische Abteilung des Museums. Sie hat mehrere Repliken antiker Ausrüstungsgegenstände römischer Legionäre erhalten. Darunter Waffen (Schwerter und Speer), Schutzkleidung (Schild, Helm und Sandalen) aber auch Alltagsgegenstände (Hornwürfel, Öllampe oder Schreibtafel).

„Ein Museumsbesuch soll lebendig sein, das fasziniert Besucher“, sagt Tosca Friedrich, die als Museumspädagogin im archäologischen Bereich arbeit. Die Zeiten, in denen in Museen lediglich Gegenstände in Glasvitrinen gezeigt würden, seien vorbei. „Wir wollen unseren Besuchern etwas bieten.“ Stichwort römische Modenschau: „Wir haben jetzt verschiedene Kleidungsstücke in unserer Sammlung, die Kinder im Rahmen von Workshops selber anziehen können. So wird der Blick in die Geschichte erlebbar“, erklärt Friedrich weiter.

Neben der Legionärs-Kleidung gebe es die römische Tunika, die nahezu alle Menschen im antiken Rom getragen hätten. Darüber hinaus bestehe für die jungen Besucher die Möglichkeit, eine römische Toga anzulegen. „Das ist ein meterlanges Stück Stoff, das nur von römischen Bürgern getragen werden durfte. Um eine Toga anzulegen brauchte man auf jeden Fall Hilfe von einem anderen Menschen, alleine ist das nicht möglich. Diese Alltagserfahrungen sollen die Kinder hier selber erleben“, berichtet die Museumspädagogin.

Bonbons für das Museum

Bei der offiziellen Übergabe der neuen Repliken und Modelle bedankte sich Christina Barrilaro, stellvertretende Leiterin des Landesmuseums, bei den anwesenden Vertretern des Fördervereins. „Diese Gegenstände sind für uns wichtige Bonbons“, sagte sie. Sie würden helfen, den Museumsbesuchern verschiedenen Themen besser begreiflich zu machen.

Insgesamt kosteten die Gegenstände mehr als 2000 Euro. „Das ist gut investiertes Geld“, war sich Regina Engel, Vorsitzende des Fördervereins sicher und sicherte auch weiterhin Unterstützung zu.