Oldenburg /Blexen Allensteiner Straße, Memeler Straße, Tilsiter Straße. Die Liste der Straßen, die in Oldenburg und Nordenham nach ehemals deutschen und im heutigen Polen liegenden Städten benannt sind, ließe sich fortsetzen. Schätzungsweise 15 000 Ostpreußen und 15 000 Schlesier kamen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs allein nach Oldenburg – als Flüchtlinge, aber auch als Heimatvertriebene.

Erinnerungen

Der Heimat seiner Eltern und Großeltern in Ogrodtken bei Lyck (heute Elk) in Masuren hat Siegmund Fröhlich (64) ein literarisches Denkmal gesetzt. In seinem stark autobiografischen Buch „Masurische Wortschätze und Familiengeschichten“ zeichnet er Erlebnisse seiner Kindheit und Jugend nach. Die ersten 17 Jahre seines Lebens verbrachte er im Osten Polens nahe der Grenze zu Weißrussland. Die Sommerferien waren geprägt von Aufenthalten auf dem bäuerlichen Anwesen seiner Großeltern.

In dem Buch erzählt Siegmund Fröhlich Geschichten und Anekdoten aus Masuren. Von Beisetzungen beispielsweise, vor denen die Toten im Wohnzimmer des Hauses, in dem sie gelebt hatten, zum Abschiednehmen offen aufgebahrt waren. Erst dann wurde der Sarg nach einem Gottesdienst geschlossen und auf einem von Pferden gezogenen Leiterwagen zum Friedhof gebracht. Oder vom Besuch einer Wahrsagerin, die angeblich auf Wunsch einem missliebigen Mitmenschen Erkrankungen ins Gesicht zaubern konnte.

Ein kleines Wörterbuch ergänzt die Erzählungen. Masurisch geht zu zwei Dritteln auf Polnisch und zu einem Drittel auf Deutsch zurück.

Eigentlich hatten die Großeltern und der Vater fliehen wollen, doch die russischen Truppen überholten die Flüchtlinge und schickten die Deutschen wieder zurück. „Zunächst“, so erzählt Siegmund Fröhlich weiter, „wurden sie als Deutsche angefeindet. Doch dann erkannten die Polen und Russen, dass das Wissen der deutschen Facharbeiter dringend benötigt wurde, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln.“

Siegmund Fröhlichs Vater Gerhard stellte dann immer wieder Ausreiseanträge, die allesamt abgeschmettert wurden. Erst 1972 wurde die Ausreise der Familie genehmigt – ein Ergebnis der sogenannten Ostverträge, die die Bundesregierung abschloss.

Gerhard Fröhlich kam als Pfarrer in Blexen zum Einsatz. In Nordenham machte Sohn Siegmund, der in die elfte Klasse aufgenommen worden war und nur über rudimentäre Deutschkenntnisse verfügt hatte, 1975 sein Abitur. „Das Abitur habe ich trotzdem mit einer ehrlichen Drei geschafft“, erzählt er.

Vater Gerhard starb vor wenigen Jahren. Mutter Gertrud lebt in Huntlosen, wohin das Ehepaar mit Beginn des Ruhestandes gezogen war.

Oft umgezogen

In seinem Leben blieb Siegmund Fröhlich ein Reisender und ist mindestens 20 Mal umgezogen, wie er schmunzelnd sagt. Beruflich hat er als Hochschulprofessor für Chemische Verfahrenstechnik und Anlagenbau im Studiengang „Internationales Wirtschaftsingenieurswesen/Industrial & Business Systems – IBS“ sowie im Maschinenbau der Fachhochschule Emden gearbeitet.

Lesungen aus seinem mit vielen Bildern angereicherten Buch gibt es in Oldenburg am 6. Februar ab 19 Uhr in der Buchhandlung Isensee an der Haarenstraße und am 12. Februar ab 15 Uhr beim Treffen der Landsmannschaft der Ostpreußen und Westpreußen im Stadthotel an der Hauptstraße.

Heute lebt Fröhlich mit Ehefrau Hannelore im Wittingsbrok in dem Oldenburger Stadtteil Bürgerfelde – unweit der Straßen, die die Namen der ehemals deutschen Städte im Osten tragen.