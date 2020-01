Oldenburg Mit Prinz Harry scheidet ein Sprössling aus dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, einer Nebenlinie des Hauses Oldenburg, aus den Diensten des britischen Königshauses aus. Der Sohn von Prinz Charles und Enkel von Königin Elisabeth II. und Prinz Philipp stammt durch Letzteren in direkter männlicher Linie von Christian I. ab, der im Februar 1426 in Oldenburg geboren wurde, von 1440 bis 1448 als Christian VII. Graf von Oldenburg und Delmenhorst war und am 1. September 1448 zum dänischen König gewählt wurde.

Dietrich der Glückliche

„Namensrechtlich hat das Haus Mountbatten-Windsor die Thronfolge inne, doch in männlicher Abstammungsreihe folgen alle Dietrich dem Glücklichen“, wie Jörgen Welp, der stellvertretende Geschäftsführer der Oldenburgischen Landschaft, erklärt. Dietrich der Glückliche war Graf von Oldenburg und Vater von Christian I.

Weitere prominente Sprösslinge des Hauses Oldenburg, das auf Egilmar I. und damit bis auf die Mitte des 11. Jahrhunderts zurückgeht, sind das heutige dänische und norwegische Königshaus und natürlich die Herzöge von Oldenburg.

Graf Anton Günther

Nicht zu vergessen ist Graf Anton Günther, der ebenso wie die aktuelle royale Prominenz von Dietrich dem Glücklichen abstammt. Mit seinem Tod 1667 erlosch diese Linie aus dem Hause Oldenburg. Anton Günther war der letzte Graf von Oldenburg und Delmenhorst aus dieser Linie.

Mehr Unabhängigkeit

Mit ihrem Wunsch nach mehr Unabhängigkeit haben der Herzog und die Herzogin von Sussex, Prinz Harry (35) und seine Frau Meghan (38), jüngst für einen Paukenschlag im britischen Königshaus gesorgt. Die beiden „Royals“ weilen derzeit in Kanada und sind dort nach Medienberichten auf der Suche nach einem neuen Zuhause für ihre noch junge Familie.

Das Ehepaar darf nicht länger das Adelsprädikat „Königliche Hoheit“ führen, es wird keine offiziellen Aufgaben für die Queen mehr übernehmen und muss das Geld für die Renovierung seines Wohnsitzes zurückzahlen. Das teilte der Buckingham-Palast mit.