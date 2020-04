Buch: Herzerwärmende Geschichten gesucht

Oldenburg Vor einem Jahr ist das Buch „Herzwärts – Geschichten, die die Seele wärmen“ erschienen. Es handelt sich um berührende Erlebnisse, gesammelt von dem Oldenburger Autor Andreas Wojak (67). Die kurzen Geschichten stammen von 32 Personen unterschiedlichen Alters aus ganz Deutschland. Wojak sagt: „Die Geschichten sind, wie das Leben ist: heiter, traurig, melancholisch, witzig. Mal zum Lachen, mal zum Weinen. Sie muntern auf, wärmen die Seele, machen Mut, tun gut. Wie eine heiße Tasse Tee.“ Erschienen ist das Buch in dem bei Freiburg ansässigen Eschbach-Verlag. Es wurde auf Leseveranstaltungen in Oldenburg inzwischen mehrfach vorgestellt, zuletzt im Februar im Forum St. Peter.

„Ich bin nach wie vor fasziniert und oft auch berührt von der intensiven Resonanz auf das kleine Geschenkbuch“, sagt Wojak. Kürzlich erzählte ihm eine Leserin: „Zuerst habe ich eine Geschichte gelesen, dann die zweite – und danach in einem Zug das ganze Buch.“ Die Geschichten und Begebenheiten hätten sie an eigene Erlebnisse und Erfahrungen erinnert – an schöne und auch traurige Tage. Ein anderer sagte auf einer Lesung: „Das sind Geschichten, in denen sich auf feinsinnige Weise die Kostbarkeiten des Lebens spiegeln.“

Wegen der guten Nachfrage plant der Verlag nun eine Fortsetzung mit einem weiteren „Herzwärts-Buch“. Wojak sucht für das Projekt neue Autorinnen und Autoren, die berührende Geschichten erlebt haben. „Es können auch Erlebnisse mit ‚Corona-Bezug‘ sein“, so der Herausgeber. „Aber ich bin prinzipiell für alle Themen offen.“ Entscheidend sei, dass die Geschichten beim Lesen und Hören Gefühle auslösten.

• Kontakt und Anfragen über herzwärts@t-online.de