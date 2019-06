Oldenburg Geschichte mit Geschichten festhalten: Das neue Buch „Die Nordsee brennt – Feuer, Wasser, Sturm und andere Katastrophen in Oldenburg und umzu“ von Stadtführer Helmuth Meinken wird diesem Anspruch gleich in 20 Kapiteln gerecht.

Erinnert wird darin beispielsweise an den großen Stadtbrand in Oldenburg (1676), den Deus-Brand an der Brüderstraße (1959) oder die Oldenburger Insel-Weihnachten von 1880. Beim Brand explodierten Gasflaschen und viele fühlten sich in Kriegszeiten zurückversetzt. Meinken ist Hobby-Historiker und verbringt viel Zeit in den Archiven, wo er akribisch nach Hinweisen auf die Unglücke sucht. Die in der Landesbibliothek archivierten „Nachrichten für Stadt und Land“ sind eine wichtige Quelle, wenn es darum geht, Nachrichten zu sammeln.

Bei den Insel-Weihnachten handelt es sich übrigens um ein spektakuläres Ereignis aus dem Jahr 1880, als es zum Jahresende hin wochenlang regnete und das Wasser schließlich nicht mehr über die Hunte in die Weser abfließen konnte, die selbst aus ihrem Oberlauf derart große Wassermassen mitbrachte, die ihrerseits in die Hunte drückten. Oldenburg ragte quasi wie eine Insel aus dem überschwemmten Land heraus. Mit Einbruch des Winters und starkem Frost froren die Flächen zu. So auch auf dem Marktplatz, erzählt Meinken bei der Vorstellung des Buches in der Buchhandlung Isensee. Die Oldenburger nutzen die Gunst der Stunde und liefen auf dem zunächst überfluteten und dann zu einer Eisbahn gefrorenen Marktplatz Schlittschuh. Bis die Bierbrauer auf die Idee kamen, für den Keller Eis zu ernten, wie es damals üblich war, als Eisaggregate gerade erfunden und noch nicht so weit verbreitet waren.

Der Oldenburger Landesverein tritt als Herausgeber auf, weil den Lesern, die dem Anekdotischen verhaftet sind, so gute Zugangsmöglichkeiten zur Geschichte des Oldenburger Landes geboten werden, erklärte Jürgen Herold vom Oldenburgischen Landesverein. 1000 Bücher sind zunächst gedruckt worden, mit Geschichten, die im „kollektiven Gedächtnis“ haften geblieben sind.