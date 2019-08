Oldenburg Saufen und fressen. Das geht immer. Seit 45 Jahren kommen die Massen deswegen zum Oldenburger Stadtfest. Was zwischen Bratwurstständen und Bierbuden passiert, scheint vielen dabei zu entgehen. „Das tut weh“, sagt Reinke Haar.

Hinter dem dreitägigen Spektakel steckt nämlich „wahnsinnig viel Aufwand“, sagt der Organisator. „Wir sind ein Musikfestival.“ Mit über 80 Livebands und 30 DJs auf 18 Bühnen verteilt, schlage das Stadtfest Wacken und Rock am Ring zusammen.

Das war nicht immer so. Reinke Haars Eventagentur hat das Ruder vor 16 Jahren übernommen – und viele mit ins Boot geholt.

E & M Marketing betreut zwei Bühnen: am Lefferseck und Markt. Die restlichen Auftrittsorte werden von Anliegern, Gastronomen oder Ladeninhabern, organisiert. „Da werden individuelle Konzepte erstellt“, sagt Reinke Haar. So ist Frank Walde vom Musikgeschäft MTS-Records-Store für die Kulturbühne an der Langen Straße verantwortlich. Hier wird das Indie-Publikum glücklich gemacht. Weil Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, gibt es nicht nur gastronomisch eine große Auswahl.

„Cover-Bands, Gruppen, die auf Festivals spielen und DJs – wir haben die Schwerpunkte jeweils gedrittelt“, sagt Reinke Haar. Hin und wieder wird er von Besuchern jenseits der 50 gefragt, ob das mit den vielen Discjockeys wirklich Not tut. „Aber das Elektronische – House – ist nun mal die Musik der neuen Generation“, sagt der Organisator schulterzuckend. Selbst gehe er wegen der netten Bekanntschaften und Wiedersehen auf dem Fest flanieren. Es gäbe aber auch Leute, die der Musik wegen kämen. Wer in dem Angebot Spezielles sucht, sollte sich vorher schlau machen.

Programm auf der Kulturbühne

Die Kulturbühne in der Langen Straße bietet weit angereisten Künstlern, die in ihrer Heimat bereits bekannt sind, Platz. Dazu gehört „Misha kapa“ (siehe Video). Das russische Duo spielt Folklore, covert aber auch Billy Idol mit dem Akkordeon (Donnerstag). Mit dabei ist auch in diesem Jahr die neunköpfige Formation „Skalinka“ (Freitag). Seit neun Jahren auf dem Stadtfest vertreten sind auch die Schweden „Jumping Trees“ mit einer Mischung aus Rock, Pop und Reggae (Samstag).

Bühnen abseits des Mainstreams

Das Team um Frank Walde ist nicht nur für das Booking der Kulturbühne verantwortlich. „Mit wenig Budget versuchen wir ein kleines Woodstock auf die Beine zu stellen“, sagt Manuela Girgsdies, die sich seit Jahren darum kümmert, „besondere Bands“ nach Oldenburg zu holen. „MTS-Records ist während des Stadtfestes Treffpunkt der Gäste“, sagt sie. Untergebracht werden die Musiker meist privat.

„Lokale Bands habe die Gelegenheit, mit dem Heimatpublikum in direkten Kontakt zu treten oder erste Bühnenerfahrungen zu sammeln“, schwärmt Manuela Girgsdies, die sich Jahr um Jahr bemüht, dem breiten Publikum bis dahin unbekannte internationale Bands ganz unterschiedlicher Stilrichtungen näher zu bringen. „In diesem Jahr sind ,The Boston Shakers’ mit einer Mischung aus britischem Rock, Hip Hop und Dancefloor zum zweiten Mal dabei (Freitag Julius-Mosen-Platz und Samstag Lange Straße).

Das Angebot im Heavy-Metal-Bereich, auf einer der kleinsten Bühnen an der Kleinen Kirchstraße, begeistert auch ausländische Gäste. In diesem Jahr steht mit der indischen Metalband „Against Evil“ (siehe Video) hier ein von der Kritik hochgelobter und von den Fans sehnsüchtig erwarteter Act auf der Bühne (Donnerstag und Freitag). Aus dem hohen Norden kommen „Hazemaze“ – eine 70er-Jahre-Stoner/Doom-Band aus der Mitte Schwedens (Freitag) und mit „Saint Karloff“ ist ein starkes Power-Trio aus den Bergen Norwegens vertreten (Samstag).

Punk spielen „Captain Piff & the First Mates“ (siehe Video) in der Achternstraße (Donnerstag). Rockig wird es dort mit „Riot in the attic“ (Donnerstag und Freitag). Die „Deadheads“ aus Göteborg bringen High Energy Rock`n`Roll mit. High Energy Punk Rock können die Oldenburger von „Mirror Tower“ besonders gut (beide Freitag).

Psychedelic blues rock verbunden mit Elementen des desert rock machen „The Cool Adorers“, während die Schweden von „Hazemaze“ für 70er-Jahre-Stoner/Doom verantwortlich sind (beide Samstag).

Deutschsprachigen Alternative-, Punk- und Indie Rock machen „Nordkind“ in der Thalia-Passage. Tanzbaren Noise-Rock gepaart mit oldschool-lastigem Rockin ihrer Muttersprache machen „Kerndrift“ aus Oldenburg im Anschluss (beide Freitag).

Wo kommt richtig Festivalstimmung auf?

Die Jever Live Bühne, bekannt von Festivals wie Deichbrand, steht während des Stadtfestes am Julius-Mosen-Platz. Gespielt wird hier an drei Abenden ein Konzert nach dem nächsten.

Zu Gehör kriegt das Publikum Oldenburger Rap von „Peurcy“ (siehe Video), rauen Deutschpop von „Antiheld“, deutsches Liedgut mit Rock-Pop-Funk-Indie-Country-Schlager und Metalanteilen von der Oldenburger Combo „Stoff“ (alle Donnerstag) oder Bremer Rockabilly-Sound von „Anne.fuer.sich“, Hardrock von „Das Pack“ (beide am Freitag) aber auch Post-Folk – ein Mix aus Rock´n´Roll, Country, Pop & Folk von „Linc van Johnson“, Metall von „Ohrenfeindt“ (Samstag).

Wo kann ich zu DJ-Musik tanzen?

Auf dem neu gepflasterten Waffenplatz wird erstmals die „Energy Bremen Festival Stage“ stehen: eine mit Special Effects ausgestattete, riesige DJ-Bühne. Gespielt wird hier drei Nächte Electro, House, Hip Hop, Urban – Musik, die vom Plattenteller kommt.

Eine Mischung aus Electro, 90ern und Pop wird am Donnerstag aufgelegt. Freitag ab 19 Uhr geben sich DJs der Region die Regler in die Hand: Mark Bale, DJ Dope, Nicky Jones & Daniel Hein und andere. Samstag steht im Zeichen der 90er: Trashpop, Eurodance, Oldschool Hip Hop, Pop und Chartmusik.

Statt der üblichen Pommesbuden machen Foodtrucks auf dem Platz Station.

Aufgelegt von täglich wechselnden DJs wird an an allen drei Abendenden auch auf der Partymeile Baumgartenstraße.

Electro, Techno und House gibt es zudem an der Bühne Pistolenstraße zu hören. Freitag lässt sich hier der „Neon-Club“ nieder. Samstag dürfen sich Reggae & Dancehall-Fans auf „Melting Pott Sound“ aus Duisburg freuen.

Gibt es auch irgendwo Hip-Hop?

Ein Hip-Hop-Festival wird erstmalig in der Heiligengeiststraße gefeiert. Hinter dem Format „One Love“ steht eine Gruppe junger, Oldenburger Hip Hopper, die das vor einigen Jahren aufgekommene Konzept innerhalb des Stadtfestes weiterentwickelt haben. Neben mehr als 20 Auftritten verschiedenster Hip Hop Künstler (und Formationen) und einem geplanten Improvisations-Contest, einem Freestyle-Battle, wird auch das DJing nicht zu kurz kommen.

An allen drei Tagen werden die „Black & White Graffiti Writer-Battles“, bei denen meist junge Künstler aus den Bereichen Streetart und Graffiti gegeneinander antreten, ausgetragen. Gemalt (mit Filzstiften) wird live mit Themenbezug und Zeitlimit.

Wo treten Cover-Bands auf?

Ihre Lieblingssongs und die Geschichten dahinter – von Justin Bieber bis Paul Simon-Songs – präsentieren Marc Gensior (Gesang und Akustikgitarre) und Dirk Leiner (Cajon und Percussion) als „Bridges & Hooks“ (am Donnerstag und Samstag, siehe Video) auf der Edelweiss-Bühne hinter der Lambertikirche.

Partystimmung kommt am Lefferseck auf: Von Donnerstag bis Samstag steht jeden Abend eine andere Top 40 Coverband auf der O-Eins-Bühne.

Auf der Bühne am Abraham (Winkelgang) sind die sieben Musiker von „Vierzig Fieber“ (siehe Video) mit Cover-Versionen zu sehen (Donnerstag) und die Party-Bands „Dichon Wyder“ (Freitag) sowie „Sonic and Smoke“ (Samstag).

Ich mag es laut und voll – wo gehe ich hin?

Viel los ist auf der Radio-21-Bühne am Marktplatz, wo das Stadtfest auch am Donnerstag eröffnet wird. Nachdem OB Jürgen Krogmann o’azapft hat, lässt man es erstmal ruhig angehen: mit Leon Braje, einem 22-jährigen und Sänger und Songwriter aus Hannover. Anschließend geht es aber mit der Party-Band „5 kleine Jägermeister“ rund – gefolgt von den Oldenburger Rockern „United Four“ (siehe Video). Freitag und Samstag sorgen Rock-Cover-Bands für Stimmung.

Und wenn ich Lust auf Schlager habe?

Schon lange im Kopf herumgeschwirrt ist Reinke Haar die Idee, das Stadtfest um eine Schlagermeile zu erweitern. Weil der Waffenplatz jetzt Treffpunkt der DJs ist, lichtet sich die Kurwickstraße. Dort konnte sich Veranstalter Maik Boese für ein Konzept begeistern: In der Straßenmitte ist eine lange Bühne aufgebaut, wo abwechselnd Livemusik und Sound vom Band gespielt wird. „Mehr Rex Gildo als Helene Fischer“, vermutet Reinke Haar – „so wie beim Schlagermove in Hamburg“.

Was ist mit ganz solidem Rock?

Eine Soul- und Rockbühne ist der Burgstraße aufgebaut. Zwei Bands spielen AC/DC, Rage Against the Machine, Queen oder U2 (Donnerstag und Freitag). Bei „Soulshine“ aus Köln ist der Name Programm (Samstag).

Was bietet das Stadtfest sonst noch?

Ein Blick auf das Programm zeigt: zum Fressen und Saufen ist gar nicht so viel Zeit. Natürlich kann man sich auch in Multitasking versuchen. „Wer mal von seiner Bratwurst hochguckt, entdeckt Kultur“, verspricht Reinke Haar, der den Namen Stadtfest übrigens ziemlich altbacken findet. Aber das ist ein anderes Thema.

Die aufgeführten Bands und Bühnen sind nur ein kleiner Abriss. Das komplette Programm samt Lageplan und Auftrittszeiten sind auf der Stadtfest-Homepage zu finden.