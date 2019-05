Oldenburg Beim Drögen Hasen herrschte um 11 Uhr noch die Ruhe vor dem Sturm. In routinierter Betriebsamkeit legte die Belegschaft letzte Hand an Bühnen und Bierwagen an. Durch die Luft wehte schon der Duft von Bratwurst. So früh am Tag sind allerdings fahrradfahrende Familien noch die einzigen Zaungäste. Doch das sollte sich bald ändern: Ab dem frühen Nachmittag herrschte reges Treiben auf dem großen Außengelände. Mehrere hundert Gäste waren es gegen 15 Uhr laut Polizei, die am Nachmittag vermeldete: Alles friedlich bislang.

Ein ähnliches Bild an der Bar Celona. Dort lockte gestern gleich ein ganzes „Vatertags-Festival“, auch „Die Tränke“ hatte zum Vatertags-Spaß unter freiem Himmel geladen. Bei Wöbken haben sich bereits am Vormittag zahlreiche Gäste versammelt. Dass das Konzert wegen des Wetters vom Sommergarten kurzerhand in den Saal verlegt werden musste, tat dem Südstaaten-Gefühl, das die Farmhouse-Jazzband mit ihrem New-Orleans-Jazz versprühten, keinen Abbruch. Die Gäste klatschten der Combo begeistert Beifall.

Hatte es in den Vorjahren tagsüber schon mal Ausfälle gegeben, konnte die Polizei gestern noch am späten Nachmittag vermelden: alles friedlich.

„Mann, Kinners“, den neuen Vater-Blog der NWZ, finden Sie unter www.nwzonline.de/mannkinners