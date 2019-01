Oldenburg Als Comedian hat Chris Tall sicher schon viel erlebt, doch die Großzügigkeit des Oldenburger Publikums bei seinem Auftritt am Samstagabend in der Kleinen EWE-Arena hat den 27-Jährigen offenbar ganz besonders berührt. „Es ist etwas Wunderbares passiert“, schreibt er am Sonntag auf Facebook, und weiter: „Einfach nur unglaublich, surreal und so toll!!!“ In nur einer Stunde sammelt der Beitrag Zehntausende Likes und Tausende Kommentare. Was war passiert?

Chris Tall, so schildert er es selbst auf Facebook, hatte während seiner Show im Publikum eine junge Frau im Rollstuhl angesprochen. Das macht er öfter. „Sie heißt Lisa und ist 19 Jahre alt. Lisa hat uns allen erzählt, dass sie einen seltenen Gendefekt habe. Die Krankenkasse übernehme keine besondere Behandlung, da der „Kosten-Nutzen-Faktor“ nicht gegeben sei“, schreibt Chris Tall weiter auf Facebook. Der Comedian bot der jungen Frau an, sich nach dem Auftritt mit ihr weiter darüber zu unterhalten – doch das Publikum handeltet sofort.

„Ein Zuschauer in der Halle kam nach vorne zur Bühne gerannt, ein zweiter, ein dritter..., sie wollten mit einer Spende ebenfalls und sofort helfen! Ein Professor, der auch anwesend war, hat nach der Show angeboten, sich die Sache mit anderen Ärzten anzuschauen! Unsere Sanitäter - die bei jeder Live-Show zugegen sind - haben angeboten, Lisa kostenlos zu den Untersuchungen zu fahren! Es entstand ein magischer Moment der Nächstenliebe!!!“, schildert Chris Tall die Situation.

4000 Euro seien so zusammengekommen. Und Tall verspricht, die gleiche Summe noch einmal dazuzugeben. „Diese tolle Frau wird hoffentlich bald wieder laufen können“, schreibt Chris Tall auf Facebook weiter. „Danke an alle Spender, danke für diesen unvergesslichen Abend. Ein für mich einmaliger, emotionaler und wundervoller Moment. Oldenburg, Lisa und ich danken Euch.“