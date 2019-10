Oldenburg „Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten.“ Fast jeder kennt diese Einleitung, mit der Geschichten rund um die Comichelden Asterix und Obelix beginnen.

Heute vor 60 Jahren traten die beiden Gallier zum ersten Mal in Erscheinung. Noch nicht als eigenständige Comic-Ausgabe, sondern als Seite in einer französischen Jugendzeitschrift. Was im Jahr 1959 im recht überschaubaren Rahmen begann, ist heute eine weltweit erfolgreiche Reihe. Mittlerweile ist in der vergangenen Woche der 38. Asterix-Comic „Die Tochter des Vercingetorix“ erschienen.

Der Comicexperte

Doch welche Bedeutung haben die Abenteuer von Asterix und Obelix 60 Jahre nach der Ersterscheinung noch? Die NWZ hat mit einem echten Experten gesprochen.

Arne Hachmann betreibt das Geschäft „Comic Buch & Spiel“ an der Staustraße in der Innenstadt von Oldenburg – oder Oldenborum, wie die Stadt im Asterix-Comic vielleicht genannt werden würde. Der 39-Jährige ist mit den Asterix-Comics aufgewachsen und liest sie bis heute gerne. „Für mich waren die Hefte schon immer Klassiker“, sagt der 39-Jährige. Neben den Lucky-Luke-Comics seien die Asterix-Abenteuer bereits in seiner Kindheit überall bekannt gewesen und das habe sich bis heute nicht geändert.

Gemischte Kundschaft

„Bei uns im Geschäft werden die Hefte genauso von älteren wie von jüngeren Kunden gekauft“, berichtet Hachtmann. Das hänge seiner Meinung nach auch damit zusammen, dass die Reihe auf der einen Seite moderner werde. Auf der anderen Seite seien ältere Geschichten aber immer noch lustig und spannend.

Band 38: Die Tochter des Vercingetorix BILD: W. A. Meyer Band 38: Die Tochter des Vercingetorix BILD: W. A. Meyer Der Neue Band Am 29. Oktober 1959 erschien Asterix in der französischen Jugendzeitschrift „Pilote“ zum ersten Mal als einseitiger Comic. Von 1974 an wurden die Asterix-Geschichten in Form eigener Alben veröffentlicht. Autor René Goscinny starb 1977, Zeichner Albert Uderzo veröffentlichte die Reihe rund um die unbeugsamen Gallier fortan über einen eigenen Verlag. Seit 2012 hat ein neues Autorenduo die Feder in der Hand: Texter Jean-Yves Ferri und Zeichner Didier Conrad sind für die neuen Ausgaben verantwortlich. Insgesamt 38 Bände der Reihe sind bis heute erschienen. Den neuesten, „Die Tochter des Vercingetorix“, kann man seit dem 24. Oktober im Comic-, Buch- und Zeitschriftenhandel kaufen.

„Im neuen Heft zum Beispiel gibt es Jugendliche, die im Steinbruch von Obelix abhängen oder zur Begrüßung die Fäuste aneinander schlagen. Das hätte es vor 20 oder gar 40 Jahren in der Form bestimmt nicht gegeben. Auch dass der Barde Troubadix, der eigentlich allen Dorfbewohnern mit seiner Musik auf die Nerven geht, von den Jugendlichen respektiert wird, weil er sie versteht, ist neu.“

Altbewährte Elemente

Aber auch treue Leser würden im neuen Band altbewährte Elemente wiederfinden. So zum Beispiel die Frage, wer Zaubertrank trinken darf und ob der dick macht. „Ich denke, dass der neue Comic für alle Lesergenerationen witzig ist“, sagt Hachtmann, der bisher noch nicht die Zeit hatte, die Geschichte in Ruhe zu lesen – obwohl die Hefte schon einige Zeit bei ihm im Laden lagen.

„Leider durften wir die Kartons, in denen die Comics angeliefert wurden, auch erst am offiziellen Verkaufsbeginn öffnen. Da waren extra Aufkleber angebracht, auf denen das ganz genau stand“, berichtet der 39-Jährige.

Nachfrage besteht weiter

Seit Donnerstag können interessierte Leser den 38. Band mittlerweile ganz offiziell kaufen. „Hier sind schon einige Hefte über den Tresen gegangen. Die Nachfrage nach neuen Asterix-Abenteuern ist immer noch da“, so Hachtmann weiter. Und sie steige seit einigen Jahren wieder.

„Ab dem Band 31 waren die Bände nicht mehr so gut wie gewohnt. Das gipfelte dann darin, dass im 33. Heft ,Gallien in Gefahr‘ ein Raumschiff in der Geschichte auftauchte, aus dem ein Außerirdischer und ein Superheld stiegen. Das kam bei den Fans gar nicht gut an“, erinnert sich Hachtmann.

Aufwind nach dem Tiefpunkt

Aufwind habe die Reihe erfahren, als mit Jean-Yves Ferri (Texter) und Didier Conrad (Zeichner) ein neues Team die Abenteuer der Gallier zu Papier brachte. „Damals war die Asterix-Reihe an ihrem Tiefpunkt angelangt. Das Interesse war deshalb entsprechend groß, als 2013 der neue Band ,Asterix bei den Pikten‘ erschien“, erinnert sich der Comic-Händler aus Oldenburg.

Die Kritiken seien damals positiv ausgefallen. „Man hat gemerkt, dass das neue Team sich am alten Stil orientiert hat. Das hat der Reihe gut getan. Genauso wie es ihr gut tut, wenn es Veränderungen gibt. Das darf aber nicht zu extrem werden“, lautet die Einschätzung des 39-Jährigen.