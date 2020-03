Corona-Virus: Oldenburger Veranstalter warnen vor Panikmache

Oldenburg Eine Aussage des Bundesgesundheitsministers sorgt für Ärger: Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern sollten vorsorglich abgesagt werden, so die Empfehlung von Jens Spahn (CDU). Als Grund nennt er das Corona-Virus. Innerhalb der Oldenburger Veranstaltungsbranche wird diese Aufforderung sehr kritisch gesehen.

Jan Meiners wirft dem Minister vor, Angst zu schüren – Existenzangst. Meiners ist Teil des Musik-Duos „Housedestroyer“ und Veranstalter des Tabularaaza-Festivals, das im vergangenen Jahr vor den Toren Oldenburgs Premiere feierte. Diese Großveranstaltung ist nicht in Gefahr, weil die zweite Auflage erst für 2021 geplant ist. Aber die „90’s Super Show“ im April in Bremen, bei der Meiners zum Veranstalter-Team gehört, fällt weg. Immerhin gibt es einen Ersatztermin im August.

In einem offenen Brief bei Facebook wirft Meiners dem Minister vor, nicht nur auf den Panikzug aufgesprungen zu sein, sondern „vorne im Führerhaus“ zu sitzen. Er verweist auf die wirtschaftlichen Folgen von Spahns Absage-Empfehlung. Veranstalter hätten lange im Vorfeld eines Events große Produktionskosten. Ohne Ticketverkauf entstünden große Kostendeckungslücken. „Die betreffen nicht nur den Veranstalter, sondern auch den Rattenschwanz an Dienstleistern und Gewerken, die unmittelbar am Erfolg oder Misserfolg beteiligt sind“, schreibt Meiners.

Vom Gesundheitsminister erwartet er nun ein Konzept, das die Schäden in der Branche minimiert und den Veranstaltern eine empfohlene Absage von Events auch mit genügend finanzieller Rückendeckung erleichtert.

Die Stadt Oldenburg greift den Vorstoß hingegen auf. „Wir prüfen, welche Auswirkungen die Empfehlung des Gesundheitsministers auf die Veranstaltungen der Stadt haben“, sagte ein Sprecher der Verwaltung am Montag. Am Montag berieten die beteiligten Fachleute. Die Verwaltung will sich an diesem Dienstag zu den Ergebnissen äußern.

Bei der Weser-Ems-Halle gibt es derzeit keinen Anlass, den aktuellen Veranstaltungsbetrieb einzuschränken. Auf der Internetseite der Betreibergesellschaft heißt es, dass alle Veranstaltungen (unter anderem die Messe „Mohltied!“ am 14. und 15 März und die Musik-Show „Classic meets Pop“ am 13. und 14. März) wie geplant stattfinden.

Die Großveranstaltung „Classic meets Pop“ finde nach Stand der Dinge wie geplant statt, sagte Veranstalter Reinke Haar am Montag. „Wir warten, ob behördliche Mitteilungen kommen oder sich sonst ein neuer Stand ergibt.“ Die beiden Konzerte am Freitag und Samstag in der Großen EWE-Arena mit jeweils mehr als 3000 Zuhörern sind seit Monaten ausverkauft.

Auch die Oldenburger Kulturetage will nach derzeitigem Stand keine der geplanten Veranstaltungen ausfallen lassen. „Es gibt derzeit für die Kulturetage keinen Grund, Shows oder Konzerte abzusagen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Pressebüro der Einrichtung. „Wir gehen davon aus, dass Menschen, die an Symptomen und akuten Erkrankungen leiden oder mit Corona-infizierten Personen in Kontakt standen, unsere Veranstaltungen nicht besuchen werden, um sich selbst zu schonen und andere Besucher vor Ansteckung zu schützen“, heißt es weiter.