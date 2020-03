Corona: Zum ersten Mal keine Gottesdienste

Oldenburg „Heute Mittag fand das letzte Mittagsgebet in der Lambertikirche statt. Danach wurden die Kerzen ausgepustet.“ So beginnt eine am Dienstag an die NWZ-Stadtredaktion verschickte Mail, die Pastor Dr. Ralph Hennings verfasst hat.

Die Lambertikirche am Rathausmarkt BILD: Inga Fischer Die Lambertikirche am Rathausmarkt BILD: Inga Fischer Die Regeln Zusammenkünfte in Kirchen sind aufgrund der Erlasse des Gesundheitsministeriums Niedersachsens vom 16. März verboten. Dies gilt ebenso für alle Ansammlungen im Freien mit mehr als zehn Personen. Solange es keine Schließung von öffentlichen Gebäuden durch das Land Niedersachsen gibt und auch Restaurants zu bestimmten Zeiten geöffnet bleiben, gilt dies auch für die Kirchen. Sie können zum persönlichen Gebet dienen, dürfen aber keinesfalls Versammlungsorte sein. Besucherinnen und Besucher sollten auf das Einhalten eines Abstandes hingewiesen werden. Ein Hinweis sollte an der Kirchentür angebracht sein. Ebenso ist für die Desinfektion der Türgriffe und für die Möglichkeit zur Handhygiene zu sorgen. Bestattungen fallen ebenfalls für die unter „Gottesdienste“ genannten Verbote. Sie gelten auch für Trauerfeiern. Trauerfeiern können nur noch im kleinen Kreis im Freien stattfinden oder werden nach der Beisetzung im Familienkreis auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die Teilnahme an Trauerfeiern in geschlossenen Räumen – auch in Bestattungsinstituten – ist Pfarrern untersagt. Die Epidemie stellt den Gemeinsinn und die Besonnenheit aller auf die Probe, heißt es bei der Kirche weiter. Der verantwortliche Umgang mit den Risiken sei auch für die Kirche und Kirchengemeinden eine besondere Herausforderung. Gottesdienste seien öffentliche Veranstaltungen. Teilnehmende sowie haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende seien zu schützen. Ganz besonders sei auf den Schutz kranker und älterer Menschen zu achten. Die Gemeinde sei aufgerufen zur Fürbitte, besonders für Kranke und die, die in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ihren Dienst tun. „Wir tun alles, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen“, teilt die Evangelische Kirche mit. Die Risikoeinschätzung habe sich angesichts des sich weiter ausbreitenden Coronavirus in den letzten Tagen dramatisch verändert. Die Handlungsempfehlungen bezögen sich auf den aktuellen Stand und würden anlassbezogen aktualisiert.

Mit einem Foto im Anhang dokumentiert er diesen historischen Augenblick. Die Kirche bleibt zwar geöffnet, doch es finden keine Gottesdienste mehr statt. Hennings: „Das ist einmalig in der Geschichte unserer Stadt. Seit circa dem Jahr 1200 wurde in der Lambertikirche durchgängig Gottesdienst gefeiert, auch in Zeiten der Pest, der Hungersnöte, Dürren, Überschwemmungen und Kriege.“ Das Corona-Virus hat nun schlagartig alles verändert, Gottesdienste und auch die Mittagsgebete fallen bis auf Weiteres aus. Doch die Kirche bleibt geöffnet.

Für viele Menschen ein schwerer Schlag: Hennings erinnert sich an den 11. September 2001, als zwei Flugzeuge in die Türme des Welthandelszentrums in New York einschlugen und sie in der Folge einstürzten. „Wir haben die Kirche nachts geöffnet und die Menschen kamen, um Trost und Beistand zu suchen und zu finden.“

Eine ähnliche Erfahrung hat Hennings dieser Tage in Gottesdiensten im Büsing- beziehungsweise Lambertistift gemacht. Die älteren Bewohnerinnen und Bewohner und auch die Heimleitungen waren dankbar, dass jemand zu Besuch kommt. Oftmals halten sich die Angehörigen aus Angst, ihre Lieben anzustecken, bei den Besuchen zurück. Gott bleibt bei ihnen, vermittelt Hennings den alten Menschen mit seinen Besuchen ein gutes Gefühl.

Die Geschichte der Lambertikirche reicht weit zurück. Seit der Zeit um 1200 steht sie zwischen Schloss und der Stadt. Benannt ist sie nach dem Heiligen Lambertus, Bischof von Maastricht. Gegründet wurde die St. Lamberti-Kirche durch die Familie der Grafen von Oldenburg, die in dieser Zeit ihren Sitz nach Oldenburg verlegten. Für sie war der Heilige Lambertus eine wichtige Identifikationsfigur. Der erste Bau war vermutlich eine einschiffige romanische Kirche. Hier ein Auszug aus historischen Ereignissen:

1234

Kreuzzug gegen die freien Stedinger Bauern und Schlacht bei Altenesch. Die Grafen von Oldenburg nehmen daran in herausragender Weise teil. Das eroberte Land wird zwischen dem Erzbistum Bremen, der Stadt Bremen und den Oldenburger Grafen aufgeteilt.

1237

Das erste Mal wird urkundlich ein Stadtpfarrer von Oldenburg erwähnt.

1350 und 1667

Die Pest wütet in Oldenburg.

Um 1400

Die Lambertikirche wird durch Umbauten und Erweiterungen eine dreischiffige spätgotische Hallenkirche. Vor der Reformation stehen für das tägliche Messelesen der vielen Priester in der Lambertikirche 19 Altäre zur Verfügung.

1436

Graf Dietrich lässt den Chor der Lambertikirche nach Osten erweitern und mit bunten Glasfenstern ausstatten. 14 Jahre später wird der Kirchhof (Friedhof), der die Lambertikirche umgab, nach Süden erweitert, so dass er unmittelbar an die Häuser der Stiftsherren grenzt, die südlich von der Kirche am Ufer der Hausbäke (heute nicht mehr sichtbar) standen. Auf der anderen Seite des Kirchengebäudes stand der Glockenturm auf dem Kirchhof (heute Teil des Marktplatzes).

1511

Das Dach der Kirche wird durch Regen und Sturm der Antoniflut beschädigt und muss neu eingedeckt werden.

1527

In der Lambertikirche beginnt die Reformation in der Stadt mit der Einführung von Luthers Deutscher Messe und der evangelischen Predigt von „Magister Ummius“ (Ummo Ilksen aus Stadland, der in Wittenberg studiert hatte). 1573 bekommt Oldenburg eine evangelische Kirchenordnung. Hermann Hamelmann (1526-1595) wird der erste Superintendent.

1618 bis 1648

Der dreißigjährige Krieg zerstört weite Teile Mitteleuropas. Stadt und Land Oldenburg bleiben durch das diplomatische Geschick des Grafen Anton Günter (1583-1667) davon weitgehend verschont.

1667

Anton Günter wird als letzter Graf von Oldenburg in der Lambertikirche bestattet.

1676

Die Lambertikirche bleibt vom großen Stadtbrand verschont.

1795

Die Kirche ist erkennbar baufällig. Herzog Peter Friedrich Ludwig regt an, sie bis auf die Außenmauern abzureißen und im Inneren eine Rundkirche mit einer Kuppel zu bauen. Anstelle des ehemaligen Chores entsteht an der Ostseite eine niedrigere Eingangshalle (Vestibül). Das Innere ist seitdem nicht mehr wesentlich verändert worden. Der an das Pantheon in Rom erinnernde Rundbau ist bis heute der Gottesdienstraum. Im Äußeren präsentiert sich die Kirche als ein tempelartiges Gebäude ohne Kirchturm.

1807

In diesem Jahr wird der freistehende Glockenturm abgerissen und damit die Möglichkeit zur Schaffung des deutlich vergrößerten Marktplatzes gegeben.

1873

Im Westen der Kirche wird hinter dem Altar ein neuer Turm errichtet. Das ist zugleich der Beginn der neugotischen Umgestaltung des Äußeren der Kirche. 1885 bis 1887 kommen die vier Ecktürme mit Treppenhäusern zu den oberen Emporen hinzu und der gesamte Bau wird mit roten Backsteinen in gotischen Formen ummantelt. In der heutigen Form ist der Turm der Lambertikirche 86 Meter hoch und damit das höchste Gebäude Oldenburgs.

1932

Der Freistaat Oldenburg wird als erstes Land in Deutschland nationalsozialistisch regiert. Die Nazis versuchen im September die Predigt des schwarzen Pastors Robert Kwami (aus Togo gebürtig) zu verhindern. Es gelingt ihnen nicht und die Lambertikirche ist überfüllt wie bei der Beisetzung des Großherzogs.

1968

Beginnt die große Umgestaltung des Kirchengebäudes. Die Kirche wird im Innenraum gedreht, um den Einbau einer großen Orgel zu ermöglichen. Der neue Eingang der Kirche ist jetzt von Westen her durch die kleine Tür unter dem Turm.

1999

Bischof Peter Krug wirbt für eine Umgestaltung der Lambertikirche zu einer „Citykirche“. 2007 beginnen die Bauarbeiten zum Umbau und Einbau eines Gemeinde- und Veranstaltungszentrums in die historische Bausubstanz. Die Kirche wird in der originalen klassizistischen Farbgebung restauriert, die Kapelle wird zurückgebaut zum Vestibül, die beiden Särge von Graf Anton Günther und seiner Frau kehren zurück und auch die Kenotaphe zur Erinnerung an den letzten Grafen und den ersten Herzog finden wieder ihren angestammten Platz.