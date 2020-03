Coronavirus In Oldenburg: Das Leben tickt plötzlich anders

Oldenburg Sportplätze und Schwimmbäder waren geschlossen, Museen verwaist, Partys, Konzerte und Gottesdienste sind ausgefallen – an das zurückliegende Wochenende werden sich viele Oldenburgerinnen und Oldenburger noch lange erinnern. Die NWZ war auf Streifzug durch eine Stadt, die anders war als sonst.

•

„Sorry we’re Closed“ – lapidar informiert das Olantis am Eingang darüber, dass nicht nur Bad und Sauna von Samstagmorgen bis 19. April geschlossen sind, sondern auch alle Sportkurse und sonstigen Angebote ausfallen; ebenso betroffen sind die Stadtteilbäder und das Klinikum-Becken.

Der Olantis-Vorplatz ist verwaist; nur einige Kinder turnen am Geländer. Die Kohltour-Gruppen, die zahlreich am Olantis vorbeiziehen, müssen sich eine andere Toilette suchen. Die Schließung hatte sich am Freitag in Windeseile herumgesprochen.

•

Fast spurlos vorbei zu gehen scheint die Corona-Welle am Cinemaxx. „Wir sind hier, alles ist gut“, heißt es fröhlich von einer Gruppe von Mitarbeitern; „noch zumindest“. Das Kino-Programm läuft ohne Abstriche. Ein Plakat am Eingang gibt „Coronavirus-Ratschläge“, die man alle schon mal gehört hat: Hände waschen, Papiertaschentücher verwenden, in den Ellbogen husten/niesen – das war’s.

•

Wesentlich umsichtiger reagiert das Casablanca. Einzelne Veranstaltungen wie eine Reise-Show zu den Kanaren am Sonntag fallen aus – stattdessen kommt ein Dokumentarfilm über Spitzbergen ins Programm. Die Zuschauerzahlen werden reduziert, die Mitarbeiter tragen bei der Kartenkontrolle und bei der Ausgabe von Popcorn Handschuhe. Wer erkältet ist oder in den vergangenen zwei Wochen Risikogebiete aufgesucht hat, soll sich vom Kino fernhalten.

•

Hart wirkt sich Schließungswelle auf Museumsgänger aus. Die Landesmuseen, Stadtmuseum, Horst-Janssen-Museum, Edith-Russ-Haus, Museum im Pulverturm, Artothek, Computermuseum – alle schließen bis auf weiteres, das komplette Veranstaltungsprogramm entfällt. Betroffen ist auch die Kleidertauschparty an diesem Mittwoch im Museum Natur und Mensch.

•

Die Wochenmärkte auf Rathaus- und Pferdemarkt sind gut besucht; Corona ist das beherrschende Gesprächsthema. Einzelne wenige Händler sind nicht gekommen; eine Bäckerei-Verkäuferin meint, es werde mehr verkauft als sonst.

•

Deutlicher weniger als an anderen Wochenenden war in Gaststätten und Kneipen los. Die Gastronomie hatte zwar weitgehend geöffnet, doch offenbar zogen es die Gäste verbreitet vor, zuhause zu bleiben.

•

In den Krankenhäusern weisen große Plakate an den Eingängen auf die Einschränkungen für Besucher hin. „1 Tag, 1 Patient, 1 Besucher“ – auf diese griffige Formel fasst das Evangelische die Regelung zusammen, die in allen drei Häusern gilt. Kontrollieren lässt sich die Auflage allerdings nur eingeschränkt.

•

Sofort auf die Probleme vieler Eltern reagiert hat der Vermittlungsdienst „Hallo Babysitter“. Das Unternehmen mit Wurzeln in Oldenburg bietet ab diesem Montag einen kostenlosen Zugang zu seiner Internetseite an. Das Portal listet nach eigenen Angaben bundesweit mehr als 300 000 Betreuungskräfte auf. „HalloBabysitter.de“ wurde von vier Oldenburger Familienvätern vor 20 Jahren gegründet.

•

Sowohl das McFit Fitnessstudio an der Nadorster Straße 229, das Benefit an der Emsstraße 3-7, das Lady Fitness Oldenburg an der Bloherfelder Straße 9, als auch das Fitness First Oldenburg an der Heiligengeiststraße 4-5 haben derzeit zu den regulären Zeiten geöffnet. Auch Kurse finden noch statt. „Lediglich der Kids-Club, unser Kinderbetreuungsangebot, ist abgesagt worden“, sagte eine Fitness-First-Mitarbeiterin am Sonntag.

Im Benefit stehe man in engem Kontakt mit dem Robert-Koch Institut. Generell sei jetzt in allen Sportstudios die Desinfektion der Sportgeräte besonders wichtig. „Bei uns trainieren auch ältere Menschen und die gilt es zu schützen“, so eine Benefit-Mitarbeiterin.

•

Über ein Lieferservice-Angebot denken derzeit das Glut & Wasser, Stau 91, sowie die Schmitz Brasserie & Vinothek, Herbartgang 6, nach. In beiden Restaurants arbeite man aktuell an der Umsetzung. Ein genauer Starttermin sei allerdings noch nicht bekannt. „Wir arbeiten mit allen Kräften daraufhin. Dabei gibt es eine Menge strukturelle Dinge, die eine Rolle spielen und auf die wir Rücksicht nehmen müssen“, sagte am Sonntag ein Glut & Wasser-Mitarbeiter. Auf den Webseiten werden Gäste über alle neuen Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten.

•

Ausgefallen sind die meisten katholischen Gottesdienste am Sonntag. Am Samstagabend hatte das Bistum Münster überraschend verfügt, dass alle Gottesdienste abzusagen seien; die Anweisung galt schon für Sonntag. Einzelne Messfeiern, wie zum Beispiel in St. Christophorus und St. Marien, fanden trotzdem statt. Zuvor hatte das Bistum Münster, zu dem Oldenburg gehört, ebenso wie die Evangelische Landeskirche Oldenburg, empfohlen, Gottesdienste abzusagen. Einzelne Gemeinden hatten daraufhin ihre Sonntagsgottesdienste abgesagt.•