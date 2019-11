Oldenburg Eine Warteschlange bis nach Meppen im Einkaufszentrum Wechloy – glücklicherweise nicht an der Kasse. Am späten Samstagnachmittag hatten sich beim Brunnen rund 250 Personen vor einem Podium mit zwei Stehtischen und einem kleinen Weihnachtsbaum aufgestellt. Das lockte weitere Neugierige an. Kurz nach 17 Uhr waren die Gründe für die Menschentraube dann da: Der DJ und der Fernseh-Star.

Das DJ-Duo „Micar & Jash“. Micar (alias Carsten Michel) ist derzeit sehr erfolgreich als DJ unterwegs. Sein Sommerhit „Burden Down“ wurde mehr als 200 000 Mal verkauft. Jash dagegen ist eigentlich dank einer anderen Branche ein prominentes Gesicht. Kein Wunder, dass sein Auftritt bei vielen Wartenden neben der Neugier auch eine gewisse Aufregung erzeugte.

Jash alias Felix von Jascheroff ist vielen vor allem auch als „John Bachmann“ aus der TV-Serie „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“ (GZSZ) bekannt, bei der an diesem Montag die 6896. Folge ausgestrahlt wird. Und so fand man unter den Autogrammjägern nicht nur Fans des DJ Duos, sondern auch einige echte Langzeit-Fans der Serie.

Unter anderem auch die 38-jährige Annette aus Osternburg: „Ich war bereits am Dienstag in Wechloy und habe gesehen, dass Felix hier sein wird. Da ich bereits seit 1994 jede Folge gucke, habe ich mich riesig gefreut.“ Während der Autogrammstunde trafen immer wieder neue Fans ein, die sich anstellten. Die junge Oldenburgerin Laura zeigte stolz ihre Autogrammkarte und berichtete strahlend: „Ich war heute vor dem Treffen richtig nervös. Ich gucke die Serie schon viele Jahre und kenne jede Folge, dabei hat mir vor allem John gut gefallen. Ihn hier und heute zu treffen, ist für mich ein richtiger Traum.“ Insgesamt vierzig Minuten hatte die 22-jährige auf die Begegnung mit ihrem Star gewartet. „Jede Minute hat sich gelohnt.“

„Wir haben wirklich tolle Fans. Die waren alle super entspannt, obwohl es ja wirklich eine große Menschenmasse war und die Leute deshalb teilweise echt lange anstehen mussten“, resümierte Felix von Jascheroff nach der Autogrammstunde. Carsten Michel fuhr fort: „Und wir freuen uns wirklich sehr darüber, dass wir einige später wohl auch noch wiedersehen!“ Damit spielte er auf die Club-Bizarr-Party im „Seelig“ an, bei der das DJ-Duo am Samstagabend auflegte. Sie war bereits seit Wochenbeginn ausverkauft, was die beiden Künstler natürlich sehr freute.

Die beiden selbst ernannten Musikjunkies fühlen sich schon seit Kindertagen mit der Musik verbunden. So schwelgten sie kurz in Kindheitserinnerungen und Micar berichtete, wie er früher sein gesamtes Taschengeld für die Musik ausgab und das nicht unbedingt zur Freude seiner Eltern: „Ich musste dann irgendwann auf Kassetten umsteigen, weil ich die besser bei meinen Eltern vorbeischmuggeln konnte als die großen, eher sperrigen Musikplatten.“

Abschließend erklärte Felix von Jascheroff noch, warum er die Musik als sein zweites Standbein neben seiner Fernsehkarriere so liebt: „Bei der Schauspielerei hat man immer gewisse Vorgaben, an die man sich halten muss. Bei der Musik hingegen kann ich mich einfach mal völlig ausleben, ganz frei von vergebenen Rollen und Regeln.“ Dennoch müssen sich seine GZSZ-Fans keine Sorgen machen, denn auch die Schauspielerei erfülle ihn nach wie vor mit Freude. Und somit wird Felix von Jascheroff auch weiterhin als John Bachmann im Vorabendprogramm zu sehen sein.