Oldenburg Oldenburg der Nabel der Hip-Hop-Welt? Eher nicht. Aber ein schlechtes Pflaster für diese Kultur ist die Stadt an der Hunte auch nicht. Das ist sogar wissenschaftlich untermauert. Die Oldenburgerin Marissa Munderloh hat ihre Doktorarbeit zu diesem Thema verfasst. Dafür hat sie den Kontakt zu hiesigen Rappern und Graffiti-Sprayern gesucht.

„Mich hat interessiert, was die deutsche Hip-Hop-Kultur ausmacht und wie man sie ,deutsch‘ macht“, erzählt die 30-Jährige, die ihr Abitur an der Cäcilienschule gemacht hat. Dass es in Oldenburg eine Szene gibt, war ihr bekannt. Einen persönlichen Bezug dazu hatte sie allerdings nicht. Da es von hier aus allerdings schwerer ist, berühmt zu werden, als in den Großstädten Hamburg oder Berlin, fragte sie sich zudem: „Warum machen das Leute in ihrer Freizeit“?

Der Kontrast zwischen Hip-Hop-Metropole und -Provinz bildete die Grundlage für Munderlohs Arbeit: einen Szene-Vergleich zwischen Oldenburg und Hamburg, wo sie heute auch lebt. Sie entschied sich dafür einerseits, weil die Hansestadt in dem Bereich im Gegensatz zu Berlin noch nicht so intensiv erforscht war. Andererseits, weil es durchaus Verbindungen zwischen den Städten gibt. So gingen zum Beispiel der DJ Mirko Machine und der Breakdancer und Graffiti-Sprayer Christian Delles von Oldenburg nach Hamburg, um dort mit ihren jeweiligen Fähigkeiten ihren Weg zu machen.

Während Breakdance als eine von drei Kunstformen der Hip-Hop-Kultur in Oldenburg allerdings kaum noch existent ist, fand Munderloh für die beiden andere Bereiche – Rap und Graffiti – viele Gesprächspartner. Hilfreich war dabei vor sechs Jahren, als die Untersuchung lief, ein Eventmanager, der ihr zahlreiche Kontakte vermittelte.

Zum Nachlesen Die Dissertation von Marissa Munderloh von 2017 auf Englisch ist unter dem Titel „The Emergence of Post-Hybrid Identities: A Comparative Analysis of National Identity Formations in Germany’s Hip-Hop Culture“ im Buchhandel oder im Internet bestellbar (ISBN 9780854572557, 27,99 Euro)

„Zunächst haben viele gedacht: ,Die ist von der Polizei‘. Aber dann wurden sie alle sehr offen“, berichtet sie. Die Gesprächspartner waren „ganz normale Leute“, die vor allem im Rap-Bereich großen Wert auf die deutsche Sprache gelegt hätten und im Hip-Hop ein zweites Leben neben dem Alltag mit Uni oder Ausbildung führten.

Unter den Rappern fand Munderloh in Oldenburg eine starke Freestyle-Szene vor. Sie vollführen den Sprechgesang spontan und ohne Textvorlage. Im Vergleich zu den Hamburger Protagonisten waren die hiesigen Rapper zwar auch auf Erfolg aus. Sie definierten diesen aber vor allem durch Anerkennung und weniger durch kommerzielles Vorankommen. Ein Wechsel in die große Stadt mit der ebenso großen Konkurrenz kam für die meisten daher nicht infrage. „Sie sind lieber der große Fisch im kleinen Teich“, hat Munderloh bei den Interviews gehört.

Ebenso interessant war der Blick auf die Graffiti-Szene. In dem Bereich sei Oldenburg ganz weit vorne, was die Förderung dieser Kunstform angeht, hat die 30-jährige festgestellt. „In Hamburg gibt es fast gar keine legale Flächen“, berichtet sie. Oldenburg dagegen sei mit zur Verfügung gestellten Flächen, wie zuletzt beim Projekt „Brückenkunst“, und Unterstützern wie dem Verein Probierwerk sehr gut aufgestellt.

Einen eigenen Oldenburger Stil konnte Munderloh bei ihrer Recherche nicht ausmachen. Das sei in Zeiten der digitalen Globalisierung, in denen die fertigen Werke sofort über die sozialen Netzwerke um die Welt gehen, allerdings auch kaum möglich. Dennoch gibt es aus Munderlohs Sicht auch hier wahre Perlen, wie das Graffiti „Bohlens richtige Söhne“ in der Burgstraße. Die sechs Künstler der Gruppe BRS-Crew, Vertreter der Freigeist-Szene, scharen sich um den Pop- und Kommerztitanen Dieter Bohlen aus Oldenburg – eine Bild gewordene Satire, findet Munderloh. Auch abseits des Nabels der Hip-Hop-Welt sind halt echte Höhepunkte des Genres zu finden.