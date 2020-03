Dreharbeiten In Oldenburg: Schicksalsschlag mündet in Film

Oldenburg /Dortmund Wenn die eigene Mutter stirbt oder der kleine Bruder ertrinkt, sind das schwere Schicksalsschläge, die einem den Boden unter den Füßen wegreißen können. Mit dieser Situation müssen Clara und Lukas lernen umzugehen.

Während Clara den Tod ihres Bruders nicht wahr haben will und der Verlust verdrängt, bricht Lukas nach dem Tod seiner Mutter den Traum, Pilot zu werden, ab und stürzt sich in ein Medizinstudium, um seinen „Fehler“ wieder gut zu machen.

Diese Geschichte ist der Inhalt des Drehbuches „Flugticket“ der Oldenburgerin Angelina Kazarjan. Die 21-Jährige ist vor eineinhalb Jahren nach Nordrhein-Westfalen gezogen, um an der Ruhr-Akademie in Schwerte Filmregie zu studieren. Jetzt kehrt sie nach Oldenburg zurück, um ihren 15-minütigen Kurzfilm zu verwirklichen. „Der Dreh ist Teil meines Vordiploms“, sagt die Studentin. Mit einem 18-köpfigen Team wird sie für zwei Wochen in der Stadt und im Landkreis Oldenburg drehen.

Auf das Thema ist Kazarjan durch eine Freundin gekommen. „Sie hat vor einigen Jahren ihre Mutter verloren“, sagt die Studentin. Wie die Freundin mit dem Verlust umgegangen ist, erlebte die gebürtige Russin sehr nah mit und merkt: „Der Tod beschäftigt jeden auf eine andere Weise.“ In ihrem Film stellt sie deshalb Clara und Lukas gegenüber, die ein ähnliches Schicksal erlebt haben, aber ganz unterschiedlich damit umgehen. „Es sind zwei Extremsituationen, die verschieden sind, aber auch Parallelen aufweisen“, sagt die Studentin.

In Oldenburg machte sich die 21-Jährige auf die Suche nach passenden Drehorten. Neben Wohnungen von Freunden werden einige Szenen in der Landesbibliothek und im Café am Damm aufgenommen. „Die Landesbibliothek war sehr entgegenkommend“, sagt Kazarjan. Auf das Café am Damm hat eine Freundin die Oldenburgerin aufmerksam gemacht. „Es ist ein süßes Café und ich bin einfach vorbeigekommen und habe gefragt.“

In dem Café wird Lukas mit seinem Bruder Jonas sitzen, der versucht, ihn aus seinem Käfig von Schuldgefühlen heraus zu holen. „Es ist auch der Ort, wo Lukas und Clara sich das erste Mal treffen“, fügt die Studentin hinzu. Tatkräftige Unterstützung erhält sie von Schauspielern des Oldenburgischen Staatstheaters und der Kulturetage. Unter anderem wird Simon Windrich vom Staatstheater die Hauptrolle Lukas spielen.

Eine Schlüsselszene findet in Ganderkesee am Falkensteinsee statt. Dort wird sich Clara mit dem Tod ihres Bruders auseinandersetzen. Auch Lukas wird dort sein. „Ein Liebespaar werden sie aber nicht“, verrät Kazarjan schon einmal. Zum Ende sagt sie nur so viel: „Es wird bitter süß.“

In zwei Wochen beginnen die Dreharbeiten. Zurzeit sucht die Studentin noch Unterstützer für das Projekt. Die Premiere soll Ende dieses Jahres in Oldenburg stattfinden.

Mehr Infos unter www.startnext.com/flugticket