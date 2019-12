Oldenburg Bei strahlendem Sonnenschein und azurblauem Himmel genossen viele Besucher am Samstag die Oldenburger Innenstadt. Doch so manch einer konnte trotz des guten Wetters den Tag nicht ganz stressfrei genießen.

Bereits die Anreise stellte den ein oder anderen Besucher der Oldenburger Innenstadt auf die Probe: „Wir kommen aus dem Oldenburger Umland und sind heute mit dem Auto hergekommen. Leichtsinnigerweise dachten wir, dass es reichen würde, um halb elf hier zu sein. Aber das war wohl nichts – geschlagene 40 Minuten haben wir mit der Parkplatzsuche verbracht“, erklärte der 38-jährige Familienvater Matthias. „Aber es hat sich gelohnt, weil wir die letzten kleinen Geschenke, die für unsere beiden Kinder noch fehlten, nun gefunden haben.“

Aber nicht alle Besucher waren bereits soweit, wie die Süßholz-Inhaberin Josephine Beier in ihrem Laden für Lakritz-Spezialitäten zu berichten weiß: „Die diesjährige Vorweihnachtszeit ist sehr intensiv. Die Leute sind dieses Jahr sehr kauffreudig und die Lakritze ist bei ihnen eine echte Alternative zu Marzipan oder Schokolade“, sagte sie. Ganz besonders freue es sie, dass ihre Kunden trotz der stressigen Vorweihnachtszeit immer offen für nette Gespräche seien und auch hier und da mal einen Witz machen würden.

Wer es zu Weihnachten lieber nicht so Süß mag, der wurde unter Umständen im „Violas“ fündig. Die Violas Betreiberin sowie ihr Team erleben gerade ihr zweites Weihnachtsgeschäft mit dem Laden in den Schlosshöfen. Besonders hoch im Kurs stünden dieses Jahr die scharfen Saucen als Geschenk. Dabei werden Saucen von 8000 bis 1,2 Millionen Scoville verkauft. Und auch wenn am Samstag noch reges Suchen nach Geschenken herrschte, so war das zweite Adventswochenende die Verkaufsspitze in der Weihnachtszeit, die für das Violas-Team schon merklich Ende November begonnen hatte.

Die 25-jährige Studentin Lisa war auch noch auf der Suche nach einem Geschenk für ihren Freund. „Die Geschenke für meine Familie habe ich schon seit Anfang des Monats zusammen, jetzt fehlt eigentlich nur noch das Geschenk für meinen Freund. Da er aber keinen konkreten Wunsch hat, fällt es mir wirklich schwer, mich für was zu entscheiden.“ Die Vechtaerin hatte aber schon zwei Optionen, die ihrem Freund wohl gefallen könnten.

Aber nicht nur die letzten Weihnachtsgeschenke, sondern auch das Festtagsoutfit musste hier und da noch vollendet werden. „Ich fahre morgen los und werde die Feiertage bei meiner Familie in der Heimat verbringen. Wie so manche Frau es wohl kennt, habe ich nichts Passendes im Kleiderschrank, daher bin ich heute noch mal schnell in die Innenstadt, um nach einem festlichen Oberteil zu gucken“, erklärte die 29-jährige Yvonne und berichtete lachend weiter „und vielleicht ergibt sich dann gleich noch was für Silvester“. Auch wenn bei manchen Besuchern das letzte Geschenk noch fehlte, so waren sich die meisten einig, dass Weihnachten kommen kann.